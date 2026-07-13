4 KISIM BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

4 KISIM BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1234841

1- İdarenin 1.1. Adı : ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : GÖÇERLER MH. 5379 SOKAK 07080 KEPEZ/ANTALYA 1.3. Telefon numarası : 02424555353 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 31.07.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ TOPLANTI SALONU



3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : 4 KISIM BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM SOĞUK ODA SİSTEMLERİ (LABORATUVAR DEPO, TIBBİ ATIK, EVSEL ATIK, ECZANE VE MORG) BAKIM VE SERVİS HİZMET ALIMI (12 AYLIK) 2. KISIM KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI 3. KISIM TIBBİ İZOLE GÜÇ SİSTEMLERİ (IT PANO) LOKAL ALRM PANELLER, MERKEZİ ALARM PANELİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI 4. KISIM VRF KLİMA GRUBU PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Hizmet Yeterlilik Belgesi

Yetki Belgesi -Hizmet Yeterlilik Belgesi 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Teknik Şartnameye Cevap





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.