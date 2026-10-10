​AYLARDIR Alanya'nın gündemini meşgul eden ve kentin ticaretine önümüzdeki dönemde yön verecek olan kritik ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) seçimlerinde artık karar günü. Her iki aday da projelerini ticaret erbabına anlatmak, gönüllerini ve desteklerini almak için sahada yoğun bir mesai harcadı. Sabah kıymetli dostum, gazeteci Mesut İlhan aradı. "Hocam seçimleri nasıl görüyorsun, bir analiz yapar mısın?" diye sordu. Ben de sahanın tam içinde olan kendisinin en doğru analizi yapabileceğini belirterek durumu sordum. Mustafa Tuna'nın komitesinde yer alan Mesut İlhan, sahada enerjinin çok yüksek olduğunu, esnafın değişimden yana tavır koyduğunu ve bu sinerjinin sandığa yansıması durumunda Mustafa Tuna'nın seçimi alarak değişimi başlatacağını ifade etti. "Değişim olursa ne olur?" soruma ise, "Tebdili mekânda ferahlık vardır. Her yeni başlangıç yeni bir enerji getirir ve yeni bir yol açar" yanıtını verdi.

​Ben de insanlarla konuştuğumda değişim isteyenlerin de bir dönem daha devam diyenlerin de olduğunu görüyorum. Son olarak Yeni Alanya Gazetesi'nin anketine göz attım; Sayın Tuna ankete göre ipi göğüsleyecek gibi görünüyor. Elbette ki kararı ALTSO'nun kıymetli üyeleri verecek. Alanya ticaretinin her anlamda ekonomik krizin derin izlerini taşıdığı bu süreçte, bizim dikkate almamız gereken bir başka husus da seçime katılım oranı olacaktır. Yüksek bir katılım olursa Alanya esnafı hâlâ dinamizmini koruyor ve umudunu kaybetmemiş demektir. Aksi halde mutfağına odaklanıp odadan umudunu kesmiş demektir ki asıl tehlike oradadır. Efendime, şimdiden hayırlı olsun diyoruz.

​BİR ANNENİN FERYADI

​DMD hastası bir yavrumuz var; Taha Miraç... Canım benim, ne güzel bir çocuk. Gözleri boncuk boncuk bakıyor umuda ve geleceğe... Taha yavrumuz yaşadığı dramın farkında mı bilmiyorum ama annesi Şengül Hanım kesinlikle farkında. Akşam geç saatlerde bana ulaştı: "Abim, açlık grevine başlıyorum" dedi. Yaşadığım o duygu selini kelimelerle anlatamam. İnsan empati yaptığı sürece insandır derler ya, benim de o yaşlarda torunum var...

​Şengül Hanım haber yapmamı istedi. Hemen geçtim bilgisayarın başına ve klavyeye dokunmaya başladım. Çok zor bir haberdi, tuşlara dokunurken sadece duygularım ve hissettiklerim hakimdi tüm beynime. Sonra, "Siz de gelin lütfen" dedi. Geçirdiğim operasyondan dolayı dinlenmem lazımdı ama umurumda olan o anne ve yavrusuydu, çıkıp gittim.

​Çok zor bir durum... Bu çağda Alanya'nın göbeğinde bir annenin yavrusunu yaşatmak adına kendi hayatını feda etmesinin maddi bedelini bana kimseler bütçe, genel politika, sağlık sistemi, ekonomik dengeler gibi sözlerle anlatamaz! Son bir yıldır tüm haberlerin manşetlerini süsleyen yolsuzluk iddialarına bakınız lütfen; Taha Miraç'ın hayatta kalması için gereken bedelin milyarlarca katıdır. Taha Miraç, Alanya'nın olduğu kadar tüm ülkenin merhamet, vicdan ve birlikte yaşama, birbirimize sahip çıkma kalitemizin ölçüsü olacaktır.

​BİR SİYASİ PORTRE

​Toplumsal her olaya vakit buldukça katılmaya çalışıyorum. Emlakçı hak arar, o isim orada. Şehitler anılır, o isim orada. Milli, dini her bayramda en önde; bu şehrin sevinçli, kederli her etkinliğinde ekibiyle birlikte sahada... Efendim, yüzde 1 bile oyu yok. Oy kaygısı güden değil, halkla bütünleşen siyasetçiler gerek bize. Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Kurt, en son Taha Miraç'ın annesine destek için Hacet Meydanı'ndaydı. Tebrik ediyorum Murat Başkan, helal olsun sana ve tüm ekibine!

​Esen kalın