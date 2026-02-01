Alanya’da bazı isimler vardır; yaptıkları işlerden çok duruşlarıyla, sözlerinden çok iz bırakan davranışlarıyla hatırlanırlar. Mehmet Hacıkadiroğlu da o isimlerden biri. Onu Alanya’da tanımayan azdır. Turizmin içinden gelmiş ama kazandığını yalnızca kendine saklamamış bir turizmci… Toplumsal duyarlılığı, hayırseverliği ve memleket sevdasıyla yıllardır bu kentin vicdanlı yüzlerinden biri olarak anılır. Alanya’nın sokaklarında “Mehmet Bey” değil, daha çok “Mehmet Abi” diye karşılanmasının sebebi de budur. Özellikle gençler için o, nasihat vermekten çok dinleyen, yol gösterirken kırmayan, el uzatırken reklam yapmayan bir ağabeydir. Mehmet Hacıkadiroğlu denince akla gelen en belirgin özelliklerden biri de Atatürkçü duruşudur. Bu, lafta kalan bir Atatürkçülük değil; hayatın her alanına sirayet eden, milli değerlere sıkı sıkıya bağlı bir anlayıştır. Her milli bayramda evinin cephesine astığı Atatürk posterleriyle, Türk bayrağına gösterdiği özenle, Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkan tavrıyla Alanya’da takdir toplayan bir isimdir. O posterler sadece bir süs değil, bir duruşun, bir vefanın ve bir bilinç aktarımının sembolüdür. Gençlerin önünden geçerken fark etmesini ister; “Bu ülke kolay kurulmadı” mesajını sessizce ama net bir şekilde verir. Hayır işleri konusunda ise gösterişten uzak, samimi bir çizgisi vardır. Kimi zaman bir öğrencinin eğitimine destek olur, kimi zaman bir ihtiyaç sahibinin kapısını çalar; çoğu da bilinmez, bilinmesini de istemez. Şimdi ise Mehmet Hacıkadiroğlu, bu kez kişisel bir vefa örneğiyle Alanya’nın hafızasına dokunuyor. Merhum dedesi Nazmi Hacıkadiroğlu anısına hazırlanan belgesel film ve fotoğraf sergisi, sadece bir aile büyüğünü anma etkinliği değil; Alanya’nın yakın tarihine tutulan samimi bir ışık niteliğinde. Bu akşam Alanya Kültür Merkezi B Salonu’nda gerçekleşecek olan bu gösterim, nostalji rüzgârları estirirken, geçmişle bugün arasında güçlü bir köprü kuracak. Bu belgesel, bir dedenin hikâyesinden yola çıkarak bir kentin hafızasını, değerlerini ve değişimini anlatırken; Mehmet Hacıkadiroğlu’nun vefaya, köklere ve tarihe verdiği önemi de gözler önüne serecek. Çünkü bazı insanlar sadece bugünü değil, dünü unutturmamak için de emek verir. Alanya'nın böyle insanlara her zaman ihtiyacı var.