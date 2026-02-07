ALANYA’NIN köklü ve güvenilir markalarından Tekinoğlu Kuyumculuk, modern mimarisi, geniş ürün yelpazesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla yeni mağazasında kapılarını açtı. Alanya’nın en işlek noktalarından biri olan 25 Metrelik Yol Şevket Tokuş Caddesi üzerinde hizmete giren yeni mağaza, dualar eşliğinde gerçekleştirilen görkemli bir açılış töreniyle Alanyalılarla buluştu. Alanya protokolünün, iş dünyasının temsilcilerinin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen açılış töreni yoğun ilgi gördü. Açılışta yapılan duaların ardından kurdele kesilerek mağazanın resmi açılışı gerçekleştirildi. Davetliler, açılış sonrasında mağazayı gezerek Tekinoğlu Kuyumculuk’un özel koleksiyonlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

'66 YILLIK TİCARİ BİRİKİM YOLUMUZU AYDINLATIYOR'

Açılış töreninde konuşan Tekinoğlu Kuyumculuk Sahibi Mehmet Ali Tekin, markanın temellerinin 1960’lı yıllarda babaları Arif Ali Tekin tarafından Demirtaş Mahallesi’nde açılan küçük bir bakkal dükkânına dayandığını ifade etti. Tekin, “Babamızın dürüstlük, emek ve sabırla inşa ettiği ticari anlayış, bugün 66 yıllık bir birikim olarak yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu değerler, Tekinoğlu Grup olarak attığımız her adımın temelini oluşturuyor” dedi.

TEKINOĞLU GRUP’TAN 300 KIŞIYE İSTIHDAM

Bugün Tekinoğlu Grup bünyesinde Geçit Proje Mimarlık ve Mühendislik, Algora Hotel, Tekinoğlu Kuyumculuk, Tekinoğlu İnşaat ve Tekinoğlu Market markalarıyla farklı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini belirten Tekin, yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Güvene dayalı, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir ticaret anlayışını benimsediklerini vurgulayan Tekin, bu anlayışı güçlü ekip ruhuyla geleceğe taşımakta kararlı olduklarını söyledi.

KUYUMCULUKTA 25 YILLIK TECRÜBE

Kuyumculuk sektöründeki tecrübeye de değinen Mehmet Ali Tekin, “25 yılı aşkın süredir kuyumculuk sektöründe büyük bir emek ve özveriyle hizmet veren ağabeyim İrfan Tekin’in öncülüğünde oluşan bu değerli birikimi, yeni mağazamızda siz değerli dostlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni mağazamız, yalnızca bir satış noktası değil; güvenin, zarafetin ve ustalığın buluştuğu bir merkez olacak” ifadelerini kullandı.

