Sorunu defalarca meclis gündemine taşıyan MHP’li Belediye Meclis Üyesi Kayhan Balta, çözüm gelmeyince kolları sıvadı; kepçeyle getirttiği kumu kürekle çukurlara doldurdu. ​Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri tarafından Mahmutlar Mahallesi’nde yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmaları, bölge halkı için çileye dönüştü. Çalışmaların ardından bozulan yolların bir türlü eski haline getirilmemesi, hem sürücüleri hem de mahalle sakinlerini isyan noktasına getirdi. Toz ve derin çukurlar nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgede, vatandaşlar yetkililere sesini duyurmaya çalıştı.

​"HİZMETİN BAHANESİ YOKTUR"

​Konuyu Alanya Belediye Meclisi gündemine de taşıyarak yetkilileri göreve davet eden MHP’li Meclis Üyesi Kayhan Balta, somut bir adım atılmaması üzerine "İş başa düştü" dedi. Kendi imkanlarıyla bölgeye bir kepçe dolusu kum getirten Balta, eline aldığı kürekle çukurları tek tek doldurmaya başladı.

​Çalışmaları sırasında açıklama yapan Balta, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın mağduriyeti göz göre göre devam ediyordu. Defalarca dile getirmemize rağmen bir arpa boyu yol alınmadı. Bizim anlayışımızda hizmetin bahanesi yoktur. Eğer halkımız yolda yürüyemiyorsa, biz o yolu yaparız."

​MAHALLE HALKINDAN DESTEK

​Meclis üyesinin bu sıra dışı müdahalesini gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemezken, Balta’ya duyarlılığı için teşekkür etti. Yolların geçici olarak doldurulması bir nebze nefes aldırsa da, Mahmutlar sakinleri Büyükşehir Belediyesi’nden kalıcı ve profesyonel bir asfaltlama çalışması bekliyor.