DEMİRAL konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Çocuklarımızı emanet ettiğimiz Belediyespor kulübü ve belediyenin eğitim faaliyetlerinde sorumluluk taşıyan bir meclis üyesinin toplumun bir kesimini hedef alan ayrımcı ve kutuplaştırıcı bir dil kullanması kabul edilemez. Belediyecilik; gençleri spor, eğitim ve ortak değerler etrafında buluşturma sorumluluğudur. Ancak görüyoruz ki bazıları bu sorumluluğu yerine getirmek yerine ideolojik nefret üretmeyi tercih etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Marşı bu milletin ortak değerleridir. Bu değerleri kullanarak toplumu ayrıştırmaya çalışan zihniyet aslında kendi siyasi öfkesini yansıtmaktadır. Daha da vahimi, böyle bir anlayışın çocuklarımızın bulunduğu spor ve eğitim alanlarında görev almasıdır. Bu noktada kamuoyunun sorması gereken soru açıktır: Bu ayrıştırıcı zihniyet, Belediyespor’da spor yapan AK Partili velilerin çocuklarına da aynı anlayışla mı yaklaşacaktır? Belediyenin etüt merkezlerinden yararlanan ve kendi görüşünde olmayan velilerin çocuklarına karşı da mı sergilenecektir? Toplumu kutuplaştıran değil birleştiren bir anlayışın hâkim olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; ayrıştırıcı dili kullananları sorumluluklarının farkına varmaya davet ediyoruz. Bu zihniyetle mücadelemiz ise dün olduğu gibi bugün de yarın da kararlılıkla sürecektir ifadelerini kullandı.
AK Parti Alanya'dan sert tepki:'Çocuklarımızın bulunduğu alanlarda ideolojik nefret kabul edilemez'
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Baran Demiral, belediyespor kulübü ve belediyenin eğitim faaliyetlerinde sorumluluk taşıyan bir meclis üyesinin toplumun bir kesimini hedef alan ayrımcı ve kutuplaştırıcı bir dil kullanmasına tepki gösterdi
Kaynak: Haber Merkezi
Trend Haberler
Antalya Valiliği'nden meteorolojik uyarı: Geri sayım başladı
Alanya Oba sahil yolunda kaza: Araçlar savruldu, yaralılar var
Alanya'da konut satışlarında garip grafik: Sıfır çakıldı, ikinci el uçuyor
SGK’dan emeklilik uyarısı: Antalya ve Alanya’da binlerce kişi risk altında olabilir
Antalya ve Alanya bu yaz kavrulacak: 'Süper El-Nino' alarmı
Alanya’da elektrik kesintisi alarmı: Çok sayıda mahalle etkilenecek