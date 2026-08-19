ANTALYA

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Ermenek Mahallesi 10677 Ada 2 Parsel adresindeki taşınmazın, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

No

Mahallesi

Ada

Parsel

Tapu Alan

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Taşınmazın İşgal Durumu

1

Ermenek

10677

2

13.877,17 m2

Ticari Alan

784.060.105-TL

23.521.803,15-TL

11 adet Gecekondu Mevcut

  • İhale 01/09/2026 Salı günü saat 14.30’da başlayacak olup, ihale listesinde yazılı sıra numarasına göre

ihale tamamlanıncaya kadar devam edilecektir.

- İhale Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.

- İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

- İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL bedel karşılığında temin

edilir.

  • İhaleye katılacakların geçici teminatını 31/08/2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine

yatırmaları gerekmektedir.

- Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsa için teklifler dosya halinde 31/08/2026 Pazartesi günü saat

17:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim

etmeleri gerekmektedir.

- İhaleye katılacak isteklilerin anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır

bulunmaları şarttır.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02525930