DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DOĞU KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO MARKASI SERİ NO MİKTARI (Adet) MUHAMMEN BEDELİ (TL-KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İ H A L E GÜNÜ SAATİ 1 Franchi SA50211 1 adet 14.000,00 420,00 27.02.2026 10:00 2 Üzümlü 1443 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 10:20 3 Panzer 11.5098 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 10:30 4 Lazer 12951 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 10:35 5 Hu-San 99 0329 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 10:40 6 Lazer-Üzümlü 7911 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 10:45 7 Leopar 29871 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 10:50 8 Harman 0418 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 10:55 9 Harman 921 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 11:00 10 Üzümlü 6487 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 11:05 11 Ata 14/01234 1 adet 7.000,00 210,00 27.02.2026 11:10 12 Franchi SA41191 1 adet 12.000,00 360,00 27.02.2026 11:15 13 Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 04A1503 1 adet 4.000,00 120,00 27.02.2026 11:20 14 Harman 839 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 11:25 15 Özkanlar 19-0120 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 11:30 16 Arthemis 11-1276 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 11:35 17 Federal 2160 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 11:40 18 Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 99.10629 1 adet 5.000,00 150,00 27.02.2026 11:45 19 Franchi T09489 1 adet 9.000,00 270,00 27.02.2026 11:50 20 Panzer 3921 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 12:00 21 Kartal 1558 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 12:05 22 Franchi SA58789 1 adet 16.000,00 480,00 27.02.2026 12:10 23 Huğlu 20R13344 1 adet 6.500,00 195,00 27.02.2026 13:30 24 ATA ARMS 11/37511 1 adet 5.000,00 150,00 27.02.2026 13:35 25 Radikal 74861 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 13:40 26 Üzümlü 16-0055 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 13:45 27 Wizard 14-1227 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 13:50 28 Ata 00 030 1 adet 3.500,00 105,00 27.02.2026 13:55 29 LEGEND 070537-15 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 14:00 30 PANZER 1083 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 14:05 31 Maraton 3999 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 14:10 32 AKDAŞ A15904F 1 adet 5.000,00 150,00 27.02.2026 14:15 33 Hatsan 47 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 14:20 34 İnterpres 6530 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 14:25 35 Huğlu 02A 4008 1 adet 5.000,00 150,00 27.02.2026 14:30 36 Öncü Üzümlü 23895 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 14:35 37 Barebellum 11-1051 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 14:40 38 Zümrüt 96.3724 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 14:45 39 Fabarm 30344 1 adet 14.000,00 420,00 27.02.2026 14:50 40 Turan 3421 1 adet 1.500,00 45,00 27.02.2026 14:55 41 Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 15A6855 1 adet 6.000,00 180,00 27.02.2026 15:00 Ara Toplam 41 Adet 152.500,00 4.575,00 42 2007 Model Yamaha T110 CRYPTON Motosiklet Motor No:E370E012957

Şasi No: MLEUE031000012957 1 adet 11.500,00 345,00 27.02.2026 15:05 43 07 P 2520 Plakalı 1997 Model Fiat Tipo SLX 1.6 – LPG’li Binek Araç Motor No:

159B90006399266

Şasi No:

NM416000006724086 1 adet 80.000,00 4.250,00 27.02.2026 15:10 44 Muhtelif Hurda Akü - Tahmini 600 kg 15.600,00 252,00 27.02.2026 15:15

1- Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzce el konulan, yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır malların (Yivsiz Av Tüfeği / Hurda Aküler / Otomobil / Motosiklet) satışı 2886 Sayılı kanunun 2. Maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29.c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 27 Şubat 2026 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde (Sedir mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa/ANTALYA adresindeki Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Tamirhanesi üst katında) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığının huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

a) İkametgah Belgesi

b) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisini,

d) Geçici teminata ilişkin belgeler. (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya Özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ziraat Bankası Güllük Şubesi nezdinde ki TR98 0001 0025 7557 3532 4150 02 IBAN numaralı hesaba yatırılması zorunlu olup, yatırılan dekontlarda ilanda belirtilen taşınırın (silah veya hurda aküler) sıra numarası, marka, seri gibi bilgilerin en az biri mutlaka belirtilecektir. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Tüzel kişilerinin kayıtlı olduğu meslek odası belgesini ibra etmesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini sunmaları,

f) İhaleye vekâleten katılım sağlanıyor ise vekâletname ile imza beyannamesi vermeleri;

g) Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler katılacakları her bir ihale için "Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi"ni vermek zorunludur.

h) İhale Av Bayii olarak teklif verilmesi halinde ayrıca “Yivsiz Av Tüfeği Satış Bayilik Lisansı” sunulması zorunludur.

ı) Hurda Akü İhalesi Katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen ve geçerliliği devam eden Atık Akümülatör Geçici Depolama İzin Belgesinin” sunulması zorunludur. Hurdaların taşınması sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ve geçerliliği devam eden Tehlikeli Atık Taşıma Lisansına sahip araçların kullanılması zorunludur.

i) İhaleye girecek olan İstekliler İhale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır.

3- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Antalya Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak temin edilebilir.

4- Taşınır mal satışları ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. (Satışı Yapılacak Taşınır mallar için yürürlükteki vergi uygulamasına göre KDV uygulanır)

5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.