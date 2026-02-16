DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA DOĞU KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

MARKASI

SERİ NO

MİKTARI (Adet)

MUHAMMEN BEDELİ

(TL-KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İ H A L E

GÜNÜ

SAATİ

1

Franchi

SA50211

1 adet

14.000,00

420,00

27.02.2026

10:00

2

Üzümlü

1443

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

10:20

3

Panzer

11.5098

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

10:30

4

Lazer

12951

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

10:35

5

Hu-San

99 0329

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

10:40

6

Lazer-Üzümlü

7911

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

10:45

7

Leopar

29871

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

10:50

8

Harman

0418

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

10:55

9

Harman

921

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

11:00

10

Üzümlü

6487

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

11:05

11

Ata

14/01234

1 adet

7.000,00

210,00

27.02.2026

11:10

12

Franchi

SA41191

1 adet

12.000,00

360,00

27.02.2026

11:15

13

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi

04A1503

1 adet

4.000,00

120,00

27.02.2026

11:20

14

Harman

839

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

11:25

15

Özkanlar

19-0120

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

11:30

16

Arthemis

11-1276

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

11:35

17

Federal

2160

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

11:40

18

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi

99.10629

1 adet

5.000,00

150,00

27.02.2026

11:45

19

Franchi

T09489

1 adet

9.000,00

270,00

27.02.2026

11:50

20

Panzer

3921

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

12:00

21

Kartal

1558

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

12:05

22

Franchi

SA58789

1 adet

16.000,00

480,00

27.02.2026

12:10

23

Huğlu

20R13344

1 adet

6.500,00

195,00

27.02.2026

13:30

24

ATA ARMS

11/37511

1 adet

5.000,00

150,00

27.02.2026

13:35

25

Radikal

74861

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

13:40

26

Üzümlü

16-0055

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

13:45

27

Wizard

14-1227

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

13:50

28

Ata

00 030

1 adet

3.500,00

105,00

27.02.2026

13:55

29

LEGEND

070537-15

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

14:00

30

PANZER

1083

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

14:05

31

Maraton

3999

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

14:10

32

AKDAŞ

A15904F

1 adet

5.000,00

150,00

27.02.2026

14:15

33

Hatsan

47

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

14:20

34

İnterpres

6530

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

14:25

35

Huğlu

02A 4008

1 adet

5.000,00

150,00

27.02.2026

14:30

36

Öncü Üzümlü

23895

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

14:35

37

Barebellum

11-1051

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

14:40

38

Zümrüt

96.3724

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

14:45

39

Fabarm

30344

1 adet

14.000,00

420,00

27.02.2026

14:50

40

Turan

3421

1 adet

1.500,00

45,00

27.02.2026

14:55

41

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi

15A6855

1 adet

6.000,00

180,00

27.02.2026

15:00

Ara Toplam

41 Adet

152.500,00

4.575,00

42

2007 Model Yamaha T110 CRYPTON Motosiklet

Motor No:E370E012957
Şasi No: MLEUE031000012957

1 adet

11.500,00

345,00

27.02.2026

15:05

43

07 P 2520 Plakalı 1997 Model Fiat Tipo SLX 1.6 – LPG’li Binek Araç

Motor No:
159B90006399266
Şasi No:
NM416000006724086

1 adet

80.000,00

4.250,00

27.02.2026

15:10

44

Muhtelif Hurda Akü

-

Tahmini 600 kg

15.600,00

252,00

27.02.2026

15:15

1- Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzce el konulan, yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır malların (Yivsiz Av Tüfeği / Hurda Aküler / Otomobil / Motosiklet) satışı 2886 Sayılı kanunun 2. Maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29.c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 27 Şubat 2026 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde (Sedir mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa/ANTALYA adresindeki Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Tamirhanesi üst katında) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığının huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

a) İkametgah Belgesi

b) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisini,

d) Geçici teminata ilişkin belgeler. (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya Özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ziraat Bankası Güllük Şubesi nezdinde ki TR98 0001 0025 7557 3532 4150 02 IBAN numaralı hesaba yatırılması zorunlu olup, yatırılan dekontlarda ilanda belirtilen taşınırın (silah veya hurda aküler) sıra numarası, marka, seri gibi bilgilerin en az biri mutlaka belirtilecektir. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Tüzel kişilerinin kayıtlı olduğu meslek odası belgesini ibra etmesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini sunmaları,

f) İhaleye vekâleten katılım sağlanıyor ise vekâletname ile imza beyannamesi vermeleri;

g) Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler katılacakları her bir ihale için "Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi"ni vermek zorunludur.

h) İhale Av Bayii olarak teklif verilmesi halinde ayrıca “Yivsiz Av Tüfeği Satış Bayilik Lisansı” sunulması zorunludur.

ı) Hurda Akü İhalesi Katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen ve geçerliliği devam eden Atık Akümülatör Geçici Depolama İzin Belgesinin” sunulması zorunludur. Hurdaların taşınması sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ve geçerliliği devam eden Tehlikeli Atık Taşıma Lisansına sahip araçların kullanılması zorunludur.

i) İhaleye girecek olan İstekliler İhale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır.

3- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Antalya Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak temin edilebilir.

4- Taşınır mal satışları ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. (Satışı Yapılacak Taşınır mallar için yürürlükteki vergi uygulamasına göre KDV uygulanır)

5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN02399895