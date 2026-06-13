T.C.

KAŞ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/754 Esas

İLAN

Abdülkerim Uysal, Ahmet Güven, Ahmet Celal Aydoğan, Ahmet Celal Kırıkoğlu, Ali Tunalı, Ali Rıza Sevinçer, Asiye Akış, Aslı Ruhi Akaydın, Asuman Hüner, Aşimet Atasever, Ayhan Alkan, Ayşe Kovancık, Ayşe Uçkan, Ayşe Bengü Ezilmez, Behiye Hilaloğlu, Behiye Özdimen, Bekir Diyar, Bilgin Sakallıoğlu, Celal Aydoğdu, Cemalettin Kocakaya, Cemil Turşak, Cengiz Çekirge, Çetin Çelik, Çetin Yıldırım, Dilek Kaptan, Emine Sabahat Minarecioğlu, Engin Bağcıbaşı, Enver Külekçi, Erol Cengiz Engin, Esin Özal, Fatma Delen, Fatma Evcimen, Fethi Saraç, Fikriye Atlı, Halil İbrahim Tığ, Hamdi Gücün, Hüseyin Akhan, İbrahim Kanatgür, İbrahim Yolal, İhsan Baker, İlhan Sosyal, İlyas Soğukbulak, Kenan Güveç, Mehmet Erçetin, Mehmet Karakaş, Mehmet Yıldız, Mehmet Ali Alkoç, Mehmet Celal Bilgin, Mehmet Emin Davaz,Mehmet Selçuk Koçer, Melek Ergün, Metin Çelik, Mehmet Şerif Nasır, Muhammet Yiğit, Mustafa Ataşer, Mustafa Çelik, Mustafa Özdemir, Nahide İnaç, Nalan Kurtuluş, Necdet Güngördü, Necmi Kartal, Nedim Bıkmaz, Nermin Bilgin, Nevzat Bilgin, Nihal Zarrınghalam, Nilüfer Zarrınghalam,Niyazi Özdayı, Nuri Özçiçek, Onnik Ohanoğlu, Orhan Alan, Orhan Bakır, Osman Birtane, Osman Çetinkaya, Osman Oğuz Elyoğun, Ömer Faruk Yarangümelioğlu, Önder Ozan, Rahmiye Diyar, Ramazan Boldu, Remziye Eren, Sedat Güngör, Sema Akçil, Süleyman Erol Karan, Şefik Çelik, Şefik Özdemir, Şener Konak, Şükriye Öztürk, Taner Turşak, Tekin Çelik, Ufuk Kardaş, Yasemin Karakaya, Yaşar Gündoğdu, Yılmaz Dinler, Yılmaz Topkara, Yılmaz Turan, Yücel Ezilmez, Zafer Azilalmaz. İlanın özeti:Yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, gerekçeli kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde ilgili Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 01.06.2026