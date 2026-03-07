T.C.

ANTALYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/440 Esas

DAVALI : SALİH ELŞABAN-99734730406- Cumhuriyet Mahallesi, 625. Sokak, No:31/3Muratpaşa/ ANTALYA

Davacı İçişleri Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası açılmış olup, dava dilekçesinde özetle 06/11/2023 tarihinde tarafınız sevk ve idaresindeki 07 BEJ 132 plakalı araç ile davacı idareye ait 06 AA 6098 plakalı araca kasten çarptığınız ve sonucunda 47.520,00 TL tutarında kamu zararına neden olduğunuz, bu zararın rücu edilmesi için 16/07/2025 tarihinde tarafınıza ödeme mektubu gönderildiği fakat bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmadığından dolayı bu zararın faizi ile birlikte tahsili için huzurunuza yönelik dava açılmıştır.

Mernis sisteminde kayıtlı olan bir adresiniz bulunmadığından, bildirilen tüm adreslerinize dava dilekçesi tebliğ edilmek istenmiş, ancak bir netice alınamamıştır. Yapılan araştırmalarla da tebligata elverişli adresiniz bulunamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi tarafınıza ilanen tebliğ edilmektedir. Buna göre, iş bu ilamın yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde cevaplarınızı, cevaplarınızı dayandırdığınız vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini, dayandığınız her bir vakıayı hangi delillerle ispat edeceğinizi, açık bir şekilde talep sonucunuzu, 2 hafta içerisinde bildirmeniz gerekmektedir. 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi vermez iseniz, dava dilekçesi ile ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacaksınız. Keyfiyet 7201 sayılı kanunun 28.29.30.ve 31.ile 6100 sayılı kanunun 126.127.128.129.130. Ve 131.maddeleri uyarınca tebliğ ve ihtar olunur. 20/02/2026