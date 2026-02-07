Düşük ve yüksek prim ödeyen emekliler arasındaki farkın azaltılması için kapsamlı düzenleme hazırlığı yapılıyor. Ortak zam ve yeni hesaplama modeli masada.

Emeklilik sisteminde maaş hesaplama yapısının değişmesi ve emekliler arasındaki gelir farkının azaltılması yönünde yeni bir çalışma yürütülüyor. Hükümet kanadında sürdürülen hazırlıklarda, farklı prim düzeylerine sahip emekliler arasındaki maaş makasının daraltılması ve zam oranlarında birlik sağlanması hedefleniyor.

Kulis bilgilerine göre yürütülen taslak çalışmalarda, sadece zam oranları değil, emekli aylığı bağlama sistemi de yeniden ele alınıyor. Düzenlemelerin kademeli biçimde devreye alınması planlanıyor.

MASADAKİ EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ

Hazırlık sürecinde öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor:

Emekli maaşları arasındaki farkın azaltılması

Tüm emeklilere ortak zam modeli

Prim gününe ve ödeme tutarına göre yeni maaş dengesi

En düşük emekli maaşı uygulamasının yeniden değerlendirilmesi

“Vatandaşlık maaşı” benzeri destek modellerinin incelenmesi

Bu başlıkların her biri için ayrı etki analizleri hazırlandığı belirtiliyor. Rakamlar henüz net değil. Ama dosya büyüyor.

ZAM ORANLARINDA EŞİTLEME HEDEFİ

Son zam döneminde memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan oran farkı yeniden tartışma konusu olmuştu. Yeni modelde emekliye zam oranlarının eşitlenmesi planı öne çıkıyor. Böylece farklı statülerden emekliler için daha dengeli bir artış sistemi kurulması amaçlanıyor.

Bu değişiklik özellikle “aynı yıl emekli oldum ama farklı maaş alıyorum” şikâyetlerinin yoğunlaştığı kesimi doğrudan ilgilendiriyor. Sahada en çok konuşulan konu bu zaten.

UYGULAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Düzenlemenin tek adımda değil, aşamalı şekilde yürürlüğe girmesi bekleniyor. 2027’ye kadar emeklilik maaş sistemi reformu başlığı altında tamamlanması planlanan yapı için, bu yılın ikinci yarısından itibaren bazı ara iyileştirmelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Ekonomik göstergelere bağlı bir süreç olacak gibi duruyor. Net tarih yok, net çerçeve de henüz çizilmiş değil…

Özellikle düşük maaş alan emekliler açısından bu başlık, mutfak masasında doğrudan karşılığı olan bir konu. Kira, fatura, ilaç derken denge zaten zor kuruluyor.