Otomotiv sektöründe yılbaşından bu yana yaşanan ve satışları durma noktasına getiren belirsizlik, Ankara’dan gelen son dakika kararıyla aşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, piyasayı kilitleyen "yerli katkı oranı" hesaplamasında değişikliğe gitti. Alanya’daki otomotiv bayilerini ve araç sahibi olmayı bekleyen vatandaşları doğrudan etkileyen bu kritik düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KRİTİK TARİH: 1 TEMMUZ

Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğ değişikliği ile otomotiv sektöründe nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında, Yerli Malı Tebliği hükümlerinin uygulanması geçici olarak durduruldu. Sektörde rahat bir nefes aldıran bu muafiyetin 1 Temmuz tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi. Bu süree kadar mevcut katı kurallar aranmayacak.

ENGELLİ ARAÇLARINDA DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ

Son bir aydır Türkiye genelinde ve Alanya piyasasında en büyük mağduriyet, engelli araç alımlarında yaşanıyordu. Türkiye’de üretim yapan bazı markaların, yeni yıl itibarıyla zorunlu olan "Yerli Katkı Payı" oranlarını belgeleyememesi nedeniyle satışlar tıkanmıştı. Bakanlığın bu hamlesiyle, ÖTV muafiyetli araç alımlarında yaşanan bürokratik engel ortadan kaldırılmış oldu. Bekleyen teslimatların hızlanması öngörülüyor.

YÜZDE 51 ŞARTI ESNETİLDİ

Krize neden olan ve 25 Ocak 2025’te yürürlüğe giren önceki düzenleme, bir ürünün "yerli malı" sayılabilmesi için en az yüzde 51 oranında yerli katkı içermesini şart koşuyordu. Bu oranın tutturulması veya belgelenmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle kilitlenen sistem, yapılan son düzenlemeyle geçici bir süre için askıya alınmış oldu.