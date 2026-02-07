Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen Milli Piyango çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde gerçekleştirilen çekilişlerin şubat ayındaki ilk ayağı olan "9 Şubat Milli Piyango Çekilişi" için geri sayım başladı. Biletini alan vatandaşlar "Çekiliş saat kaçta", "Sonuçlar ne zaman açıklanacak" ve "Büyük ikramiye ne kadar" sorularına yanıt arıyor.

Şansını deneyen binlerce kişi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü yapılacak çekilişe kilitlendi. Zengin olma hayaliyle alınan çeyrek, yarım ve tam biletlerin sonuçları, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.

9 Şubat Milli Piyango Çekilişi Ne Zaman, Saat Kaçta?

Milli Piyango çekilişi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Çekiliş heyecanı saat 17:30'da başlayacak ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin tamamlanmasının ardından saat 18:30 sularında kesin sonuçların netleşmesi bekleniyor.

Büyük İkramiye Ne Kadar?

Bu çekilişte dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı, şans oyunu severlerin iştahını kabartıyor. Tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet sahipleri, numaralarına isabet eden ikramiyeyi millipiyangoonline.com üzerinden öğrenebilecekler.

Milli Piyango Bilet Sorgulama ve Sıralı Tam Liste

Çekiliş tamamlanır tamamlanmaz sonuçlar sisteme yüklenecektir. Vatandaşlar bilet numaralarını girerek ikramiye durumlarını anında sorgulayabilirler.

Amorti Rakamları: Bilet bedelini geri kazandıran son rakamlar (Genellikle 2 adet).

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıranlar.

Sıralı Tam Liste: Tüm kazanan numaraların listesi.

(Bu alan 9 Şubat akşamı çekiliş yapıldığında güncellenecek ve kazanan numaralar buraya eklenecektir.)