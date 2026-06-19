T.C.

ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/375 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/375 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Antalya İl, Kepez İlçe, Çamlıbel Mahalle, 7611 Ada, 3 Parsel, 1. Kat 6 Nolu B.B. Taşınmazın tam hissesi satılacaktır. Taşınmaz kuzey, güney ve batı cepheli, 3+1,antre, salon, mutfak, 3 oda, banyo+wc, alaturka tuvalet, 1 balkon dan oluşmakta, net 81 m2, brüt 91 m2 dir.

Adresi : Antalya İli, Kepez İlçesi, Çamlıbel Mah. 4899 Sokak No: 8/6 Kepez / ANTALYA

Yüzölçümü : 592,00 m2

Arsa Payı : 76/592

Kıymeti : 4.420.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:20

09/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.