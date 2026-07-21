Örnek No:55*

T.C.

ANTALYA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/156 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/156 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Antalya İl, Döşemealtı İlçe, Altınkale Mahalle, 702 Ada, 23 Parsel, Zemin Kat 9 Nolu Nolu Bağ. Böl. Taşınmazın tam hissesi satılacaktır. Taşınmaz irtifak projesine göre net 40 m2, brüt 45 m2 dir. Taşınmaz antre, salon, açık mutfak, 1 oda ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır

Adresi :Altınkale Mah. Orhan Veli Caddesi No:282/9Döşemealtı/ ANTALYA

Yüzölçümü : 3.930,00 m2

Arsa Payı : 7189/393000

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:24

07/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.