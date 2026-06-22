T.C.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, Geçici Teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. No Taş. M²’si İhaleye Konu Taşınmazın Adresi Kira Süresi (Yıl) Yıllık Kira Bedeli ₺ Toplam Kira Bedeli ₺ Geçici Teminat ₺ Cayma Tazminatı ₺ İhale Saati 1 18 Türktaş Mahallesi Merkez 33 Sokak No:51 İşyeri 3 20.000- 60.000- 1.800- 6.000- 10:20 2 140 Türkler Mahallesi Türkler Atatürk Caddesi Mehmet Ali Türktaş Parkı içi No:8/1 Kafeterya 3 400.000- 1.200.000-+KDV 36.000- 120.000- 10:30 3 200 Mahmutlar Mahallesi 119. Sokak No:25/1-2 Büro 3 300.000- 900.000- 27.000- 90.000- 10:40 4 2228 Çıplaklı Mahallesi Çıplaklı Fevzi Çakmak Caddesi No:30 Piknik Alanı-Çay Bahçesi 3 300.000- 900.000-+KDV 27.000- 90.000- 10:50 5 10 Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi No:68 Büfe 2 1.650.000- 3.300.000- 99.000- 330.000- 11:00 6 10 Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlı Caddesi No:59 Büfe 2 2.000.000- 4.000.000- 120.000- 400.000- 11:10 7 30 Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi No:66/D İşyeri 2 450.000- 900.000- 27.000- 90.000- 11:20 8 30 Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi No:66/C İşyeri 2 450.000- 900.000- 27.000- 90.000- 11:30 9 225 Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi No:64/A İşyeri 2 4.300.000- 8.6000.000- 258.000- 860.000- 11:40 10 125 Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi No:64/B İşyeri 2 2.100.000- 4.200.000- 126.000- 420.000- 11:50 11 38+86 Cikcilli Mahallesi 210. Sokak No:5 Büfe 3 200.000- 600.000-+KDV 18.000- 60.000- 12:00

3-İhale 09/07/2026 tarihinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-İHALEYE GİREBİLMEŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.

4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgah İlmühaberi ve UETS Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde Kayıtlı E-tebligat adresinin beyanı (varsa), c) Geçici ve Cayma Tazminatı d) Sabıka Kaydı (2886 S. D.İ.K 6. Maddesi 2.Bendi; Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamaz), e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi, f) İmza Sirküsü, g) Oda Kaydı, h) Vergi Kaydı, ı) Alanya Belediyesi’ne yapılandırılmış borçlar dahil, borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı i) Açık Arttırma Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakipidareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi, k) Yer Görme Belgesi

4.2-Tüzel Kişilerden: a) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi) ve UETS Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde Kayıtlı E-tebligat adresinin beyanı b) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini c)İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini d) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı e) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak) tasdikli olarak, f) Yetkilinin İmza Sirküsü, g) Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydı (2886.S.D.İ.K6. Maddesi 2.Bendi;; Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamaz), h) Oda kaydı, ı) Vergi kaydı, j) Alanya Belediyesi’ne yapılandırılmış borçlar dahil, borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı k) Açık Arttırma Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakipidareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi” l)Yer Görme Belgesi

4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.

4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda Kaydı istenilmez. Tarım arazisi ihalesine katılan gerçek kişilerden oda kaydı ve vergi kaydı istenilmez.

5-Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- İhaleye katılacak istekliler ihalenin yapılacağı salonuna, ihalenin gizliliği, güvenliği ve sağlıklı yürütülmesi açısından cep telefonu, bilgisayar, laptop, tablet gibi ses ve görüntü kaydedici cihazların sokulması yasaktır

8-İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen şartnamede ve yukarıda belirtilen evrakları 08.07.2026 günüSaat: 16:00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 2.000,00.₺ -(KDV dâhil)’dir.

9-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İLAN OLUNUR