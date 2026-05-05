KAŞ OİM KARAÇAY OİŞ 101 NB TAAHHÜT YOLUYLA ÜRETİM İŞİ HİZMET ALIMI





KAŞ OİM KARAÇAY OİŞ 101 NB TAAHHÜT YOLUYLA ÜRETİM İŞİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/796193

1- İdarenin 1.1. Adı : ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Kaş Orman İşletme Müdürlüğü KAŞ/ANTALYA 1.3. Telefon numarası : 05456816700 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 13.05.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, İşletme Müdür Yardımcısı Odası



3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : KAŞ OİM KARAÇAY OİŞ 101 NB TAAHHÜT YOLUYLA ÜRETİM İŞİ HİZMET ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : KAŞ OİM KARAÇAY ŞEFLİĞİ nolu bölmelerde 483,277 m3 DKGH de taahhüt yolu ile BAKIM üretimi hizmet alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : KAŞ OİM KARAÇAY şefliği 101 nolu bölme ile SİNEKÇİ son depo 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 75(YetmişBeş) gündür 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,78 HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE (FETÖ-PYD vb.) İLİŞKİSİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMESİ İDARE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLEREK İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞİ TASFİYE EDİLİR. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAMAMIYLA YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEKTİR. TEDBİRLERİN ALINMADIĞININ TESPİTİ HALİNDE SÖZLEŞME FESHEDİLECEKTİR. (BARET - GÖRÜNÜR YELEK - ÖN KISMI KOMPOZİT YADA ÇELİK BURUNLU BOT GİYME ZORUNLULUĞU VARDIR.) OLUŞABİLECEK İŞ KAZALARINDAN DOLAYI TÜM SORUMLULUK YÜKLENİCİYE AİTTİR. İDARE BU KONULARDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE (FETÖ-PYD vb.) İLİŞKİSİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMESİ İDARE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLEREK İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞİ TASFİYE EDİLİR. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAMAMIYLA YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEKTİR. TEDBİRLERİN ALINMADIĞININ TESPİTİ HALİNDE SÖZLEŞME FESHEDİLECEKTİR. (BARET - GÖRÜNÜR YELEK - ÖN KISMI KOMPOZİT YADA ÇELİK BURUNLU BOT GİYME ZORUNLULUĞU VARDIR.) OLUŞABİLECEK İŞ KAZALARINDAN DOLAYI TÜM SORUMLULUK YÜKLENİCİYE AİTTİR. İDARE BU KONULARDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.