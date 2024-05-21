OPEL’DEN 1 MİLYON TL’NİN ALTINDA SIFIR ARAÇ! Mokka kampanyası başladı!

Opel, engelli vatandaşlara yönelik ÖTV muafiyetinden yararlanarak sıfır kilometre araç sahibi olma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda, yeni Opel Mokka modelleri ÖTV muafiyeti ile 965.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Engelli vatandaşlar, bu fırsat sayesinde yüksek otomobil fiyatlarına rağmen daha uygun koşullarda araç sahibi olabiliyor.

ÖTV Muafiyeti ile Ekonomik Araç Sahipliği

Türkiye’de engelli bireyler veya aileleri için sağlanan ÖTV muafiyeti, araç satın alımında önemli bir kolaylık sağlıyor. %90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler, ÖTV ödemeden sıfır kilometre otomobil sahibi olabiliyor. Bu düzenleme, toplu taşıma araçlarını kullanmakta zorluk çeken engelli bireyler için büyük bir fırsat sunuyor.

ÖTV’siz Otomobil Satın Almanın Şartları

Engel Oranı: %90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler veya aile üyeleri bu indirimden faydalanabilir.

ÖTV Muafiyeti: Bu indirimle alınan araçlar, ÖTV ödemeden temin edilebilir.

Satış Kısıtlaması: ÖTV muafiyeti ile satın alınan araçlar, ilk 5 yıl içinde satılamaz. Eğer bu süre zarfında satış yapılırsa, indirim tutarının tamamı geri ödenmek zorundadır.

2024 Opel Mokka ÖTV’siz Fiyatları

Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 Elegance Benzin Otomatik: 965.000 TL

Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 Edition Benzin Otomatik: 1.028.800 TL

Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 GS Benzin Otomatik: 1.045.900 TL

Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 Ultimate Benzin Otomatik: 1.100.900 TL

Bu kampanya ile Opel, engelli vatandaşlara hem ekonomik hem de pratik çözümler sunarak, onların mobilite ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. ÖTV muafiyeti ile sunulan bu fırsat, araç sahibi olmayı düşünen engelli bireyler için kaçırılmayacak bir avantaj sunuyor.