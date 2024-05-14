Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi! Vatandaşlara faizsiz 750.000 TL destek verilecek

Kira fiyatlarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar, ödedikleri yüksek kira bedellerinden şikayetçi oluyor ve konut sahibi olma yolunda çeşitli arayışlara giriyorlar. Bu arayışlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen müjde, büyük bir heyecan yarattı. Erdoğan, konut kredisi isteyenlere 2 yıl erteleme ve 750 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı tanıyacağını duyurdu.

Gayrimenkul fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği bir dönemde Türkiye, gayrimenkul sektöründe hızlı bir ivme kazanıyor. Ancak, artan ekonomik zorluklar ve enflasyonun etkisiyle kira fiyatları da yükseliyor ve vatandaşlar için ciddi bir mali yük oluşturuyor. Bu durumda, ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisi önemli bir seçenek haline geliyor.

Ancak, konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle toplam geri ödeme tutarı oldukça artabiliyor. Bu noktada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 2 yıl erteleme ve faizsiz kredi fırsatı, mülk sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Detaylara göre, konut için 750 bin lira, arsa için 1 milyon lira ve işyeri için 400 bin lira tutarında inşaat kredisi faizsiz ve ödemesiz en fazla 10 yıl vadeli olarak sunulacak. Ayrıca, kredi kullanırken alıcının geliri ve kredi durumu dikkate alınmayacak, bu da krediye erişimi kolaylaştıracak bir faktör olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu konut kredisi fırsatı, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu fırsatın, konut sahibi olma arzusunda olanlar için büyük bir destek sağlayacağı öngörülüyor.