Android'e en çok kullanılan iPhone özelliği geliyor

Android yeni güncellemeler yapmaya devam ediyor. Güncellemelerine yenisini ekleyen Android, bu kez kilit ekranları konusundaki sorunlara yöneldi. Android, iPhone modellerine benzer bir kilit ekranı üzerinde çalışmalar geçekleştiriyor.
Android 14 ile birlikte kilit ekranlarında yeni güncellemeler yapıldı. Bu güncellemelerde kullanıcılara saat stilini ve altında bulunan iki widget’ı değiştirme özelliği getirilmişti. Son yapılan güncelleme kullanıcılar tarafından yeterli görülmedi.
Bunun üzerine harekete geçen şirket kilit ekranı konusunda değişikliğe gitme kararı aldı. Android Authority tarafından hazırlanan raporda, Google, Android 15 ile birlikte kilit ekranlarına dev bir güncelleme yapacağı kaydedildi. Bu güncelleme sonucunda Android kullanıcıları iPhone modellerindeki gibi daha fazla widget, saat stili, yeni bildirim ayarları gibi birçok özelliği kullanabilecek.
Yapılacak olan güncelleme ile iPhone modellerinden örnek alınacağı ifade ediliyor.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.