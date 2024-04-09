100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşeron, belediye şirket, ücretli öğretmen, TYP’liler için tek tek sıralandı

Uzun süredir gündemden düşmeyen ve yüz binlerce taşeron işçiyi yakından ilgilendiren kadro beklentisi, son günlerde yeniden hız kazandı. Yapılan araştırmalar, taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili umutları artırırken, son açıklamalar ve torba yasaya ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Taşerona Kadro Gelecek Mi?

Taşeron işçilere yönelik düzenlemenin de Meclis’e sevk edilmesi bekleniyor. 100 bin taşeron işçinin beklediği bu işlem, yasal düzenlemenin yapılmasının ardından hayata geçirilecek.

Taşerona Kadro Torba Yasada Var Mı?

İlk olarak 2023 yılında duyurulan taşeron işçisine kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 100 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi.

Torba yasanın ikinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin maddenin yer alması bekleniyor.

İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

Bu sürecin ardından taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili detayların netleşmesi ve uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Memurlara Ek Gösterge ve Esnafa Erken Emeklilik:

Öte yandan, memurlara yönelik ek gösterge düzenlemesi ve esnafa erken emeklilik imkanı gibi konular da gündemde. Memurlara yönelik yapılacak düzenlemeyle birlikte 500 binin üzerinde memurun ek gösterge imkanından yararlanması bekleniyor. Ayrıca, esnafa yönelik erken emeklilik düzenlemesiyle birlikte prim gün şartlarının düşürülmesi planlanıyor.

Ev Kadınlarına Aylık Destek ve Annelerin Yıpranma Payı:

Ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşturulması ve annelerin emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi gibi konularda da düzenlemeler yapılması planlanıyor. Bu düzenlemelerle, ev kadınlarına yönelik aylık destek sağlanacak ve annelerin emeklilik süreçleri kolaylaştırılacak.

Tamamlayıcı Emeklilik ve Sağlık Sistemi:

Sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi ve emekli refahının artırılması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemlerinin desteklenmesi planlanıyor. Bu kapsamda otomatik katılım sistemiyle ikinci basamak emeklilik sistemi güçlendirilecek ve çalışanlara ilave sağlık güvencesi sağlanacak.

Taşeron işçilere yönelik kadro beklentisi ve diğer sosyal güvenlik düzenlemeleriyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Umut verici adımlar atılması, çalışanların geleceğe yönelik beklentilerini artırıyor ve sosyal güvencenin güçlenmesine katkı sağlıyor.