29 Şub 2024 - 21:03- Magazin G:

Ebru Gündeş'e eski eşten olay açıklama: Ebru abla umarım...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti geçtiğimiz günlerde Dubai'de evlendi. Düğün günü imalı paylaşım yapan eski eş Selin Kabaklı'dan açıklama geldi.

Ebru Gündeş'e eski eşten olay açıklama: Ebru abla umarım... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İki yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir’in eşinden boşanır boşanmaz Ebru Gündeş’e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.Ebru Gündeş ile yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini Dubai'de resmileştirdi.

DÜĞÜN GÜNÜ İMALI PAYLAŞIM


Nikâhı, Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Ebru Gündeş’in şahidi; Faruk Özbek, Murat Osman Özdemir’in şahidi ise Okan Küfeci oldu. Gündeş, duygularını; "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek dile getirdi. Damadın Temmuz 2023’te boşandığı Selin Kabaklı’nın “Ey Rabbim yol senin hiza senin, kul senin ceza senin” sözleri çok konuşuldu.

KABAKLI'DAN OLAY AÇIKLAMA

 
İhanete uğradığı iddia edilen Selin Kabaklı’ya Posta gazetesine ulaştı. 2002 Best Model Güzeli olan 36 yaşındaki bir çocuk annesi, “Evliliğiniz sırasında eşiniz sizi Ebru Gündeş ile aldattı mı?” sorusuna “Bu ilk ve son açıklamam. Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını ve yaşatılanı yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun” yanıtını verdi.

Kaynak: POSTA

# türkiye, ceza, çocuk, günü, 2023, Son

29 Şub 2024 - 21:03 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ünlü ismin acı günü: Oğlu hayatını kaybetti mask
Ünlü ismin acı günü: Oğlu hayatını kaybetti
Manken Simurg Sarsılmaz aldığı tehditler nedeniyle muhtar adaylığından çekildi mask
Manken Simurg Sarsılmaz aldığı tehditler nedeniyle muhtar adaylığından çekildi
İşte ‘Alanya Basınında Dilimizin Zenginliği Projesi’nin eserleri mask
İşte ‘Alanya Basınında Dilimizin Zenginliği Projesi’nin eserleri
Kızılcık Şerbeti'nde 'eski sevgili' şoku mask
Kızılcık Şerbeti'nde 'eski sevgili' şoku
Hadise 10 yaş küçük yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı mask
Hadise 10 yaş küçük yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı
Enis Arıkan ile Ezgi Mola küslüğü bitti mi? mask
Enis Arıkan ile Ezgi Mola küslüğü bitti mi?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber