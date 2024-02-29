Ebru Gündeş'e eski eşten olay açıklama: Ebru abla umarım...

İki yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir’in eşinden boşanır boşanmaz Ebru Gündeş’e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.Ebru Gündeş ile yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini Dubai'de resmileştirdi.

DÜĞÜN GÜNÜ İMALI PAYLAŞIM



Nikâhı, Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Ebru Gündeş’in şahidi; Faruk Özbek, Murat Osman Özdemir’in şahidi ise Okan Küfeci oldu. Gündeş, duygularını; "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek dile getirdi. Damadın Temmuz 2023’te boşandığı Selin Kabaklı’nın “Ey Rabbim yol senin hiza senin, kul senin ceza senin” sözleri çok konuşuldu.

KABAKLI'DAN OLAY AÇIKLAMA



İhanete uğradığı iddia edilen Selin Kabaklı’ya Posta gazetesine ulaştı. 2002 Best Model Güzeli olan 36 yaşındaki bir çocuk annesi, “Evliliğiniz sırasında eşiniz sizi Ebru Gündeş ile aldattı mı?” sorusuna “Bu ilk ve son açıklamam. Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını ve yaşatılanı yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun” yanıtını verdi.

Kaynak: POSTA