Ebru Gündeş'e eski eşten olay açıklama: Ebru abla umarım...

İki yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir’in eşinden boşanır boşanmaz Ebru Gündeş’e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.Ebru Gündeş ile yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini Dubai'de resmileştirdi.
DÜĞÜN GÜNÜ İMALI PAYLAŞIM
Nikâhı, Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Ebru Gündeş’in şahidi; Faruk Özbek, Murat Osman Özdemir’in şahidi ise Okan Küfeci oldu. Gündeş, duygularını; "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek dile getirdi. Damadın Temmuz 2023’te boşandığı Selin Kabaklı’nın “Ey Rabbim yol senin hiza senin, kul senin ceza senin” sözleri çok konuşuldu.
KABAKLI'DAN OLAY AÇIKLAMA
İhanete uğradığı iddia edilen Selin Kabaklı’ya Posta gazetesine ulaştı. 2002 Best Model Güzeli olan 36 yaşındaki bir çocuk annesi, “Evliliğiniz sırasında eşiniz sizi Ebru Gündeş ile aldattı mı?” sorusuna “Bu ilk ve son açıklamam. Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını ve yaşatılanı yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun” yanıtını verdi.
Kaynak: POSTA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.