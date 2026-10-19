T.C.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, Geçici Teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. No Taş. M²’si İhaleye Konu Taşınmazın Adresi Kira Süresi (Yıl) Yıllık Kira Bedeli ₺ Toplam Kira Bedeli ₺ Geçici Teminat ₺ Cayma Tazminatı ₺ İhale Saati 1 125 Kızlarpınarı Mahallesi Stat Caddesi No:21/B İşyeri 3 700.000- 2.100.000- 525.000- 210.000- 10:00 2 64 Fığla Mahallesi Hacıkadirler Sokak No:4 Büfe 3 150.000- 450.000+ KDV 112.500- 45.000- 10:10 3 72 Mahmutlar Mahallesi Mahmutlar Atatürk Caddesi No:56/A İşyeri 3 170.000- 510.000- 127.500- 51.000- 10:20 4 17 Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar Yanı No:42 İşyeri 3 50.000- 150.000- 37.500- 15.000- 10:30 5 10 Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Caddesi Hükümet Konağı Arkası No:2 Büfe 3 1.400.000- 4.200.000-+KDV 1.050.000- 420.000- 10:40 6 3450 TosmurMahallesi İsa Akar Caddesi No:5 Halı Saha ve Tenis Sahası 3 400.000- 1.200.000- +KDV 300.000- 120.000- 10:50 7 36 Avsallar Mahallesi Söğüt Caddesi No:3/G İşyeri 3 500.000- 1.500.000- 375.000- 150.000- 11:00 8 43 Avsallar Mahallesi Söğüt Caddesi Belediye İşhanı No:4/G İşyeri 3 400.000- 1.200.000-+KDV 300.000- 120.000- 11:10 9 350 Şekerhane Mahallesi şevkibey Sokak 203 Ada 1 Parsel Yanı Taşınmaz 3 200.000- 600.000-+KDV 150.000- 60.000- 11:20 10 28 Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar Yanı No:26 İşyeri 3 70.000- 210.000- 52.500- 21.000- 11:30 11 21 Dinek Mahallesi Emirgan Caddesi No:21/1 Büfe 3 350.000- 1.050.000-+KDV 262.500- 105.000- 11:40 12 54 Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Halk Pazarı No:6/41 İşyeri 3 180.000- 540.000-+KDV 135.000- 54.000- 11:50 13 54 Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Halk Pazarı No:6/42 İşyeri 3 180.000- 540.000-+KDV 135.000- 54.000- 12:00 14 54 Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Halk Pazarı No:6/43 İşyeri 3 180.000- 540.000-+KDV 135.000- 54.000- 12:10 15 54 Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Halk Pazarı No:6/44 İşyeri 3 180.000- 540.000-+KDV 135.000- 54.000- 12:20 16 125 Kızlarpınarı Mahallesi Stad Caddesi No:23/D işyeri 3 700.000- 2.100.000- 525.000- 210.000- 12:30 17 125 Kızlarpınarı Mahallesi Stad Caddesi No:23/E işyeri 3 700.000- 2.100.000- 525.000- 210.000- 12:40 18 50 Şekerhane Mahallesi Alaaddin Gaybi Sokak No:17/L Tuvalet 3 12.000- 36.000-+KDV 9.000- 3.600- 12:50

3-İhale 05/11/2026 tarihinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-İHALEYE GİREBİLMEŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.

4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgah İlmühaberi ve UETS Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde Kayıtlı E-tebligat adresinin beyanı (varsa), , c) Geçici ve Cayma Tazminatı d) Sabıka Kaydı (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak), e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi ile imza beyannamesi (aslı veya noter onaylı), f) İmza Beyanı ( Aslı veya Noter onaylı) g) Oda Kaydı (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış), h) Vergi Kaydı, ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.i) KapalıTeklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip,idareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi” k) Yer Görme Belgesi

4.2-Tüzel Kişilerden: a) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi)ve UETS Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde Kayıtlı E-tebligat adresinin beyanı b) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini c)İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi ile imza beyannamesi(aslı veya noter onaylı), d) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı e) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde, aslı veya noter onaylı) f) Yetkilinin İmza Sirküsü (aslı veya Noter Onaylı), g) Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydı (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak) (2886.S.D.İ.K6. Maddesi 2.Bendi;; Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamaz), h) Oda kaydı (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış), ı) Vergi kaydı, j) Alanya Belediyesi’ne yapılandırılmış borçlar dahil, borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı k)Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakipidareden alınacak “İhale Dökümanı Satış Belgesi” l) Yer Görme Belgesi

4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.

4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda Kaydı istenilmez. Tarım arazisi ihalesine katılan gerçek kişilerden oda kaydı ve vergi kaydı istenilmez.

5-Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- İhaleye katılacak istekliler ihalenin yapılacağı salonuna, ihalenin gizliliği, güvenliği ve sağlıklı yürütülmesi açısından cep telefonu, bilgisayar, laptop, tablet gibi ses ve görüntü kaydedici cihazların sokulması yasaktır

8-İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen şartnamede ve yukarıda belirtilen evrakları 04.11.2026 günüSaat: 16:00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 2.000,00.₺ -(KDV dâhil)’dir.

9-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

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