T.C. ANTALYA 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS:2024/832 Esas

KARAR:2025/576

Mehmet ve Salete oğlu12/11/1982 doğumlu Halil İbrahim ATMACA Mahkememizin06/11/2024 tarih 2024/832 Esas 2025/576 Karar sayılı gerekçeli kararıyla Dolandırıcılıksuçundan açılan davanın neticesinde

Sanık Halil İbrahim Atmaca hakkında, TCK 157/1 , TCK nın 52/2 maddesi uyarınca sonuç olarak 1 yıl hapis ve 100 tl adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinin tatbikine,

Sarfına sebebiyet verdiği tebligat ve sarf ücreti gideri olan 675 TL yargılama giderinin sanıklardan tahsili ile hazineye irat kaydına, karar verilmiştir.

Sanığın tüm aramalara rağmentebligata yarar açık adresi tespit edilememiş,,7201 sayılı yasanın28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz kararının tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yada cezaevi müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, başvurmadıkları takdirde kararın kesinleştirileceğine karar verilmiş olup; iş bu ilanın gazetede yayınlanmasındanitibaren 15 gün sonra sanıkHalil İbrahim ATMACA'yatebliğ edilmişsayılacağı hususu ilanene tebliğ olunur.