LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

(2696) MERKEZ LABORATUVARI İHTİYACINA LABORATUVAR MALZEME (13 KALEM) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1499061

1- İdarenin

1.1. Adı : AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : Dumlupınar Bulvarı 07058 KONYAALTI/ANTALYA

1.3. Telefon numarası : 02422496303

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 22.09.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Satınalma Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı Kampüs Antalya

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : (2696) MERKEZ LABORATUVARI İHTİYACINA LABORATUVAR MALZEME (13 KALEM)

3.2. Niteliği, türü ve miktarı :

MERKEZ LABORATUVARI İHTİYACINA LABORATUVAR MALZEME (13 KALEM)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

3.4. Süresi/teslim tarihi : Tüm cihazlar teknik şartnamede belirtilen koşullarda çalışır ve sonuç veriyor şekilde kurulduktan sonra 16 ay kurumumuzda kalacaktır. Malzemeler sipariş verildikçe olacaktır. Bu süreler içerisinde firmanın cihazın çalışması ve teknik bakım gibi tüm konulardaki yükümlülükleri devam edecektir. -Tüm cihazlar ve sistemler, sözleşme yapıldıktan sonra 30 takvim günü içerisinde laboratuvara çalışır şekilde kurulmuş olmalıdır. - Sözleşmenin imzalanmasından sonra idarenin ihtiyacına göre idare tarafından yüklenicinin bu sözleşmede belirtilen bildirime esas faks numarasına gönderilen sipariş (malzeme talep formu), faks tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdareye teslim edilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Katalog

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

4.3.2. Numune sunulması ve demonstrasyon yapılması istenmektedir.

4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Prospektüsler

ÜTS kayıt belgesi

Yetki Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.