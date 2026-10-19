T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi
İHALE İLANI
- Aşağıda bilgileri verilen tesisin alanı Kantin (Hastane Büfe, Çay Ocağı/Kantin) yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 24 (Yirmidört) Ay süre ile kiralanacaktır.
- İhale, Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi (Çıplaklı Mah. 1852 Sokak No:1 Döşemealtı/ANTALYA) adresinde 2. Kat İhale Odasında yapılacaktır.
- Şartname bedeli 2.000,00-TL (İki Bin Türk Lirası) olup, ihale dokümanı Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi’nin Halk Bankası Antalya Şubesi TR77 0001 2009 5700 0044 1000 25 IBAN no'lu hesaba nakit, havale ya da EFT yapıldıktan sonra Satın Alma servisinden alınabilir.
- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
- İhale tarihi: 05.11.2026 Perşembe günü Saat: 10:00
- İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri 05.11.2026 Perşembe günü Saat:10:00’a kadar Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi Evrak Kayıt birimine ibraz etmeleri gereklidir.
- İhaleye katılabilmek için
A-Gerçek Kişilerin;
- Yasal yerleşim yeri sahibi olunması,
- Tebligat için Türkiye’ de adres gösterilmesi,
- T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya onaylı nüfus kayıt örneği,
- İmza sirküleri asıl veya noter tasdikli sureti olmak üzere, noter tasdikli imza sirküleri.
- Geçici teminatı yatırmış olmaları,
- İsteklilerin son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil ve Arşiv Kaydı" bilgileri de mutlaka bulunacaktır. (Cumhuriyet Savcılığından veya E-devletten alınabilir.)
- İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Vergi Dairesine borcunun olmadığını gösterir belge.
- İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığını gösterir belge.
- İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
- TSE İŞ YERLERİ-KANTİN İŞLETMECİLİĞİ HİZMETİ VEREN-GENEL KURALLAR belgesine (TS 13284 Belgesi) sahip olmaları (Buna ilişkin belge komisyona sunulacaktır.) Teklif zarfında sunulacaktır. İş ortaklığın katılımda her ortak tarafından bu kriter sağlanacaktır.
- İhale tarihinden geriye dönük son 5 (Beş) yıl içerisinde hastane kantin işletmeciliği hizmeti vermiş olduklarına dair ihale rayiç bedelin en az % 50’si oranında iş deneyim belgesi teklif zarfında sunacaktır.
- Son 5 (beş) yıl içerisinde Kantin İşletmeciliği yapan İstekliler İhale ilanı itibarı ile Sözleşme yapılmış idarelere borcu olmadığına dair söz konusu idare tarafından onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunacaktır.
B-Tüzel Kişilerin;
- Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri,
- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri
- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,
- Geçici teminatı yatırmış olmaları,
- İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Vergi Dairesine borcunun olmadığını gösterir belge.
- İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığını gösterir belge.
- İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
- TSE İŞ YERLERİ-KANTİN İŞLETMECİLİĞİ HİZMETİ VEREN-GENEL KURALLAR belgesine (TS 13284 Belgesi) sahip olmaları (Buna ilişkin belge komisyona sunulacaktır.),
- İhale tarihinden geriye dönük son 5 (Beş) yıl içerisinde hastane kantin işletmeciliği hizmeti vermiş olduklarına dair ihale rayiç bedelin en az % 50’si oranında iş deneyim belgesi teklif zarfında sunacaktır.
- Son 5 (beş) yıl içerisinde Kantin İşletmeciliği yapan İstekliler İhale ilanı itibarı ile Sözleşme yapılmış idarelere borcu olmadığına dair söz konusu idare tarafından onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunacaktır.
C-Ortak Girişimlerden;
- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.
- İhaleye katılabilmek için Geçici ve Kesin teminat olarak alınacak belgeler: Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6’ncı maddesindeki kişiler veya 83’üncü maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.
- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi 2. Kat İhale Odası’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Bu ilan kapsamında yapılacak olan kiralama işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve şartname hükümleri uygulanır.
- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İhale Konusu Taşınmaz
|
Kiralaması Yapılacak Taşınmazın Tapu Kayıt Bilgileri: (Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi)
|
Taşınmaz No
|
Döşemealtı Devlet Hastanesi
|
Cinsi
|
Kargır Hastane
|
Fiili Durumu
|
Hazinenin Özel Mülkiyetinde
|
Yüzölçümü (m²)
|
29.758
|
İli
|
Antalya
|
Hazine Payı
|
1/1
|
İlçesi
|
Döşemealtı
|
Tapu Tarihi
|
23.05.2017
|
Mahallesi / Köyü
|
Çıplaklı Mah.
|
Pafta / Cilt No
|
-/67
|
Caddesi / Sokağı
|
1852 Sokak
|
Ada / Sahife No
|
9473
|
Yöresi
|
--
|
Parsel / Sıra No
|
1
|
İHALE BİLGİLERİ
|
Kiralanan yer ve Amacı
|
Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi – Büfe, Kantin ve Çay Ocağı Alanı
|
Kiralanan yüzölçümü/süresi
|
Döşemealtı Devlet Hastanesi;
Acil Servis 87,42 metrekare Kapalı Alan, 64 metrekare Açık Alan, olmak üzere;
Toplam 151,42 m2 büfe, kantin ve çay ocağı yeri olarak kullanılmak üzere 24 (Yirmidört) Ay süre
|
24 Aylık Tahmini Rayiç Bedel
|
3.588.654,00–TL 24 (Yirmidört) Aylık
|
Geçici teminat Tutarı
|
358.865,40-TL.(1 yıllık rayiç bedelin %20’si)
|
Geçici Teminatın yatırılabileceği yer/ Teminat Mektubuna ilişkin açıklama:
|
Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi’nin Halk Bankası Antalya Şubesi TR77 0001 2009 5700 0044 1000 25 IBAN no’lu hesabına yatırılması. Teminat mektubu alınması halinde bu tutarlarda ve süresiz olmalıdır.
|
İhale Şekli
|
2886 Devlet İhale Kanunu 45. maddesi (Açık Teklif Usulü)
|
İhalenin yapılacağı Yer
|
Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi 2. Kat İhale Odası
|
Teklif Zarfının teslim edileceği yer
|
Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi Evrak Kayıt Birimi
|
Doküman Bedeli
|
2.000,00-TL. (İki Bin Türk Lirası)
|
İhale tarih/saati
HUzm. Dr. Kamil Gökhan AÇAR
Başhekim