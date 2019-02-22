Alanya açıklarında neler oluyor? Büyük tehlike kapıda!

ÖZEL HABER

ALANYA büyük bir tehlikenin eşiğinde. Kıbrıs Mağusa Liman’ından İzmir Aliağa’ya gitmek üzere yola çıkarılan hurda gemi Alanya açıklarında su almaya başladı. Batma tehlikesi dolayısıyla hakkında yardım çağrısında bulunulan gemi yaklaşık 30 derece eğilmiş durumda Alanya’nın 1 mil açığına demir atmış vaziyette. Geminin tadilat çalışmaları devam ederken, sürece ilişkin Alanya Liman Başkanlığı başta olmak üzere Antalya ve Alanya Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları tam gaz devam ediyor. Tadilat çalışmaları devam eden kuru yük gemisinin batması durumunda deniz habitatı uzun süreli zarar görecek, çevre olumsuz etkilenecek. Dim TV (dimtv.tv) olay yerine giderek gemiyi görüntüledi. Yanı sıra gemi armatörü Fırat Yurtdaş’a ulaşarak yaşananları ilk ağızdan ekranlara taşıdı. Yurtdaş “Gemiyi Kıbrıs’tan ihale yoluyla satın aldık. İzmir’e doğru yol alırken Alanya açıklarında su almaya başladı. Yardım çağrısı yapmak durumunda kaldık. Sağolsunlar Alanya Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Gümrük Müdürlüğü ellerinden geleni yaptılar. Kurtarma çalışmaları başladı. Mecburi sebeplerden ötürü gemiyi içeriye alarak demirledik. Batma tehlikesi yüksek oranda önlendi. Tadilat çalışmaları devam ediyor. Ağır bir hasar geçirdi. Düzeltilme ve yükselme aşamasında. Fırtına münasebetiyle yolumuza devam edemiyoruz. Fırtınanın ardından yola devam edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÇEVRE İÇİN SIKINTILI BİR DURUM’

Alanya’nın çevreci kimliği ile tanınan Jeofizik Mühendisi Erman Kaptanoğlu “Batma tehlikesi korkutucu. Zira çevre ve deniz tabiatı açısından uzun vadede son derece sıkıntılı bir durum. Geminin yapısı gereği birçok petrol ürünü, yağ ürünü ve asbestli malzeme kullanıldığı için batması durumunda Alanya denizleri için bir çevre felaketi oluşturabilir. Alanya Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi. Sahilleri ve deniziyle her yıl milyonlarca turiste, misafire kucak açıyor. Bu anlamda geminin batmaması ve güvenli bir biçimde yoluna devam edebilmesi için yürütülen çalışmalar bir an evvel sonuç bulmalıdır.” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 18:29