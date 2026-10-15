Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a sahasında 4-0 mağlup olan Antalyaspor'da, sportif sonuçların yanı sıra kulüp yönetiminin öncelikleri de tartışılmaya başlandı. Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün'ün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 14. Meslek Komitesi seçimlerinde aday olması, Süper Lig'e yükselme hedefi bulunan kırmızı-beyazlı kulüpte eleştirilere konu oldu. Spor yazarı Murat Kayahan, kulüp yönetiminin seçim gündemi yerine takımın başarısına odaklanması gerektiğini savundu.

ANTALYASPOR'DA ATSO SEÇİMLERİ TARTIŞMASI

Antalya spor kamuoyundaki tartışmanın merkezinde, Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün'ün ATSO seçim sürecindeki rolü bulunuyor. Ergün'ün 14. Meslek Komitesi adaylığı, kulüp başkanlığı göreviyle ticaret odasındaki seçim çalışmalarının birlikte yürütülmesi açısından eleştiriliyor.

Full Antalya'da yayımlanan köşe yazısında konuyu değerlendiren spor yazarı Murat Kayahan, Antalyaspor'un şehirdeki siyasi ve kurumsal çekişmelerin dışında tutulması gerektiğini belirtti. Kayahan, kulübün başarısının diğer gündemlerin önüne geçmesi gerektiğini savunarak yönetimin önceliklerini sorguladı.

Kayahan'ın eleştirileri özellikle Kayserispor karşılaşması öncesindeki hazırlık sürecine odaklandı. Spor yazarı, taraftarların tribünlere çekilmesi, bilet fiyatlarının ulaşılabilir seviyelerde tutulması ve şehirde takıma yönelik desteğin artırılması konularının yeterince gündeme gelmediğini ileri sürdü.

KAYSERİSPOR MAĞLUBİYETİ TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Antalyaspor, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanan Trendyol 1. Lig 10. hafta karşılaşmasında Kayserispor'a 4-0 yenildi. Karşılaşmanın resmî yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'un maç raporuna göre konuk ekibin gollerini 2. dakikada Daniel Moreno, 24 ve 53. dakikalarda Taulant Seferi ile 37. dakikada Mamadi Camara kaydetti.

Bu sonuçla Antalyaspor'un üç maçlık galibiyet serisi sona erdi. Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren kırmızı-beyazlı ekip, doğrudan rakiplerinden biri karşısında önemli bir puan kaybı yaşadı.

Kayserispor karşılaşmasının ardından yapılan eleştirilerde yalnızca maçın sonucu değil, kulüp yönetiminin taraftar katılımını artırmaya yönelik çalışmaları da gündeme taşındı. Murat Kayahan, karşılaşmanın önemine rağmen şehirde yeterli birlikteliğin sağlanamadığını savundu.

BAŞKAN ERGÜN SÜPER LİG HEDEFİNİ AÇIKLAMIŞTI

Antalyaspor yönetiminin sezon başındaki açıklamaları ise kulübün sportif hedefinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu ortaya koyuyor. Kulübün resmî internet sitesinde 15 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan açıklamaya göre Başkan Mustafa Ergün, teknik direktör Osman Özköylü'nün göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen imza töreninde takımın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Ergün, Osman Özköylü ile yapılan sözleşmenin ilk etapta sezon sonuna kadar geçerli olduğunu, Süper Lig'e yükselme hedefinin gerçekleşmesi durumunda ise teknik direktörle çalışmaya devam etmek istediklerini açıklamıştı.

Aynı toplantıda konuşan Osman Özköylü de oyuncu grubunun potansiyeline güvendiğini belirterek saha içi disiplinin geliştirilmesi ve Antalya'nın takım etrafında birleşmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kulübün 15 Eylül'deki bu açıklamaları ile 14 Ekim'de alınan Kayserispor mağlubiyeti birlikte değerlendirildiğinde, Antalyaspor'un Süper Lig hedefi doğrultusunda sportif performansını yeniden güçlendirmesi gerektiği görülüyor. Bununla birlikte ATSO seçim çalışmalarının mağlubiyete doğrudan neden olduğunu gösteren doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

OSMAN ÖZKÖYLÜ MAĞLUBİYETİN NEDENLERİNİ ANLATTI

Kayserispor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, alınan sonucun kendileri açısından büyük hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Özköylü, takımının bireysel hatalar nedeniyle dört gol yediğini belirterek Kayserispor'un bu hataları değerlendirebilecek kaliteli oyunculara sahip olduğunu ifade etti. Teknik direktör, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında yenilen golün oyuncuların moralini olumsuz etkilediğini anlattı.

Maç boyunca yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirten Özköylü, rakibin ise bulduğu pozisyonlarda etkili olduğunu söyledi. Teknik adamın açıklamaları, farklı mağlubiyetin saha içindeki nedenlerine ilişkin teknik heyetin değerlendirmesini ortaya koydu.

ANTALYASPOR'DA TARAFTAR DESTEĞİ GÜNDEMDE

Spor yazarı Murat Kayahan'ın gündeme getirdiği bir diğer konu, Antalyaspor'un iç saha karşılaşmalarında taraftar desteğinin artırılması oldu. Kayahan, bilet fiyatlarının ve şehirdeki futbol atmosferinin kulübün hedefleri açısından önem taşıdığını vurguladı.

Antalyaspor'un Süper Lig'e yükselme mücadelesinde taraftar katılımı, sportif başarı kadar kulübün şehirle kurduğu ilişkinin de önemli başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor. Ancak Kayserispor karşılaşmasına ilişkin doğrulanmış resmî seyirci sayısı ve bilet satış verileri olmadan tribün doluluk oranına ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Kayahan'ın eleştirileri, kulüp yönetiminin ticaret odası seçimlerindeki faaliyetlerinin yanı sıra taraftarlarla iletişim, sportif planlama ve takımın hedeflerine yönelik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermesi gerektiği görüşüne dayanıyor.

ATSO ADAYLIĞI İLE KULÜP YÖNETİMİ AYRI SÜREÇLER

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın meslek komitesi seçimleri, oda üyelerinin temsil edileceği organların belirlenmesine yönelik kurumsal bir süreç olarak yürütülüyor. Antalyaspor'un sportif yönetimi ise kulübün kendi idari yapısı ve ilgili futbol mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteriyor.

Bu nedenle bir kulüp başkanının ticaret odası seçimlerinde aday olması ile futbol takımının sahadaki performansı arasında doğrudan bir bağlantı kurmak için somut verilere ihtiyaç bulunuyor. Tartışmanın odağında ise Mustafa Ergün'ün adaylığından çok, iki farklı sorumluluğa ne ölçüde zaman ayırdığına ilişkin eleştiriler yer alıyor.

Antalyaspor yönetiminin ATSO seçim sürecinin kulüp faaliyetlerine etkisine ilişkin kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir değerlendirmesi bulunmuyor. Bu konudaki eleştiriler, Murat Kayahan'ın köşe yazısında dile getirdiği görüşler niteliğini taşıyor.

ANTALYASPOR'UN ÖNCELİĞİ SÜPER LİG HEDEFİ

Kayserispor karşısında alınan farklı mağlubiyet, Antalyaspor'un sezon başında açıkladığı Süper Lig hedefine ulaşabilmesi için önündeki sportif sorunları yeniden gündeme getirdi. Özellikle bireysel savunma hataları, hücum fırsatlarının değerlendirilememesi ve iç saha performansı, teknik heyetin açıklamalarında öne çıkan başlıklar oldu.

Başkan Mustafa Ergün'ün ATSO seçimlerindeki adaylığına yönelik tartışmalar ise kulüp yönetiminin sportif hedefler ile diğer kurumsal faaliyetleri arasındaki önceliklerinin sorgulanmasına neden oldu.

Antalyaspor'un 15 Eylül'de resmen duyurduğu Süper Lig hedefi değişmiş değil. Kayserispor yenilgisinin ardından kulübün sportif performansını nasıl toparlayacağı ve yönetimin eleştirilere nasıl karşılık vereceği, kırmızı-beyazlı camianın gündemindeki başlıca konular arasında bulunuyor.