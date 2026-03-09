ORMAN YOLLARINA ALT YAPI TESİSİ YAPTIRILACAKTIR



Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Alanya, Konyaaltı, Manavgat ve Serik Orman İşletme Müdürlüklerinde mevcut orman yollarına alt yapı tesisi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/414855

1- İdarenin 1.1. Adı : ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı MURATPAŞA/ANTALYA 1.3. Telefon numarası : 02423451448 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 30.03.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Alanya, Konyaaltı, Manavgat ve Serik Orman İşletme Müdürlüklerinde mevcut orman yollarına alt yapı tesisi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : -Alanya Orman İşletme Müd. Bayır İşletme Şefliği – 219 kod 1+100 km - 222 kod 2+200 km – 223 kod 0+900 Km , -Konyaaltı Orman İşletme Müd. Konyaaltı İşletme Şefliği – 27 kod 3+900 km, -Manavgat Orman İşletme Müd. Yalçıdibi - 506 kod 9+800 Km , -Serik Orman İşletme Müd. Yeşilvadi - 522 kod 3+500 Km , -Toplam 21+400 Km Alt yapı tesisi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya İli, Alanya ilçesi, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Bayır Orman İşletme Şefliği Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü Konyaaltı Orman İşletme Şefliği Antalya İli, Manavgat ilçesi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Yalçıdibi Orman İşletme Şefliği Antalya İli, Serik ilçesi, Serik Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilvadi Orman İşletme Şefliği 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ’de yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

Orman Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanları