Alanya'da 25 Ekim 2026 Pazar günü az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) saatlik tahminlerine göre ilçe merkezinde sıcaklık öğle saatlerinde 25 dereceye yaklaşacak. Akşam saatlerinde ise termometrelerin 20 derece civarına gerilemesi öngörülüyor.

MGM'nin 25 Ekim tarihli ölçümlerine göre Alanya'da saat 08.14 itibarıyla hava sıcaklığı 20 derece, bağıl nem oranı yüzde 66 olarak kaydedildi. Aynı ölçümde hava açık, rüzgâr ise doğu yönünden saatte 4 kilometre hızında bildirildi.

ALANYA'DA BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı için yayımladığı 25 Ekim 2026 tarihli saatlik tahminlerde sıcaklığın saat 11.00'de 23,5 derece, 12.00'de 24,7 derece ve 13.00'te 24,8 derece olması bekleniyor.

Öğleden sonra sıcaklığın kademeli olarak düşeceği tahmin ediliyor. MGM verilerine göre saat 15.00'te 24,3 derece olması beklenen sıcaklığın 17.00'de 22,9 dereceye, 19.00'da 20,7 dereceye ve 21.00'de 19,8 dereceye gerilemesi öngörülüyor.

AKŞAM SAATLERİNDE NEM ORANI YÜKSELECEK

MGM'nin aynı tahmininde öne çıkan bir diğer ayrıntı nem oranındaki değişim oldu. Saat 11.00'de yüzde 36 olarak tahmin edilen bağıl nemin 15.00'te yüzde 61'e, 18.00'de yüzde 77'ye ve 19.00'da yüzde 85'e yükselmesi bekleniyor.

Bu verilere göre Alanya'da günün en sıcak saatleri öğle ve öğleden sonranın ilk bölümünde yaşanacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın azalmasıyla birlikte nem oranının yükselmesi öngörülüyor.

25 EKİM'DE ALANYA'YA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 25-31 Ekim 2026 dönemini kapsayan haftalık hava tahmininde, pazar günü yağış beklenen bölgeler arasında Antalya yer almıyor. Kurumun değerlendirmesine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olurken yağışların özellikle Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ege'nin bazı kıyı kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

Alanya'da pazar günü açık havada vakit geçirmeyi planlayanlar açısından tahminlerde belirgin bir yağış beklentisi bulunmuyor. Bununla birlikte kıyı kesimleri ile ilçenin yüksek mahallelerinde sıcaklık ve rüzgâr koşulları farklılık gösterebilir.

ALANYA'DA YENİ HAFTADA HAVA DEĞİŞECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 25-31 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık değerlendirmesine göre 26 Ekim Pazartesi günü Antalya çevresinde yaygın yağış beklenmezken 27 Ekim Salı günü Akdeniz Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bu nedenle Alanya'da yeni haftanın ilk günlerinde açık hava koşullarının ardından yağış ihtimalinin gündeme gelmesi bekleniyor. Özellikle salı günü için yapılacak günlük ve saatlik tahmin güncellemelerinin takip edilmesi önem taşıyor.

GÜNCEL ALANYA HAVA DURUMU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Alanya'da yaşayanlar ve ilçeye seyahat edecekler, güncel sıcaklık ölçümlerini, saatlik tahminleri ve meteorolojik uyarıları Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan mgm.gov.tr üzerinden takip edebilir.

MGM'nin saatlik tahminleri gün içerisinde güncellenebildiğinden özellikle deniz ulaşımı, açık hava etkinlikleri ve yüksek kesimlere yapılacak yolculuklar öncesinde son meteorolojik değerlendirmelerin kontrol edilmesi öneriliyor.