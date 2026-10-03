Bilim denildiğinde aklımıza çoğu zaman laboratuvarlar, büyük şehirlerdeki üniversiteler ve teknolojik merkezler geliyor. Oysa bilim her yerde olmalı. Hele ki çocukların merakını ve hayal gücünü geliştirecekse…

“Bilim ve Sanatın Rüzgârıyla Açılan Köy Yolları” projesi tam da bunu gösterdi. Karahamzalı’da düzenlenen etkinliklerle bilim, sanat, teknoloji ve kültürel miras köy okulunun kapısından içeri girdi.

Teleskopla Güneş gözleminden robotik uygulamalara, mikroskopla hücre incelemesinden DNA çalışmalarına, VR gözlüklerden Hitit çivi yazısına kadar 26 farklı etkinlik öğrencilerle buluştu. Çocuklar sadece dinlemedi, gördü, dokundu, denedi ve keşfetti.

Bence projenin en önemli tarafı da burada. Çünkü bilim yalnızca sınıfta anlatılan bir ders değildir. Bilim meraktır, sorgulamaktır, denemektir.

Köy çocuklarının da en az şehirdeki çocuklar kadar bilime, sanata ve teknolojiye ulaşma hakkı var. Bu tür projeler, aradaki mesafeyi kapatırken çocukların dünyasına yeni pencereler açıyor.

Kısacası, Karahamzalı’da iki gün boyunca sadece etkinlik yapılmadı. Çocukların hayallerine yeni yollar açıldı.

Ve bazen büyük değişimler, gerçekten de küçük bir köy okulunun kapısından başlar.