Mustafa Tuna’nın hikâyesi sadece bir seçim zaferinin değil, alın terinin, emeğin ve esnaflık kültürünün hikâyesidir.

Alanya iş dünyası önemli bir seçimi geride bıraktı. ALTSO seçimlerinde Mustafa Tuna’nın kazandığı zafer, yeni bir dönemin kapısını aralarken, aslında üzerinde durulması gereken çok daha anlamlı bir ayrıntı var.

O da Mustafa Tuna’nın seçimden sonra da değişmeyen çalışma anlayışı…

Bazı insanlar vardır; makamları değişir, sorumlulukları artar, çevrelerindeki kalabalık büyür ama hayata bakışları değişmez. İşte insanı asıl değerli kılan da budur.

Mustafa Tuna, ALTSO seçimlerini kazanarak önemli bir sorumluluğun altına girdi. Ancak bu sabah, saat 07.00’de yine her zamanki gibi dükkânını açtı. İşinin başındaydı. Alın teriyle kazandığı tecrübenin, yıllardır sürdürdüğü çalışma disiplininin ve esnaflık kültürünün içinde olmaya devam ediyordu.

Düşünsenize…

Bir tarafta ALTSO Başkanlığı gibi önemli bir görev, diğer tarafta yıllardır emek verdiği dükkânı. Seçim zaferinin heyecanı, tebrikler, kutlamalar ve yeni dönemin getirdiği sorumluluklar… Ama sabah olduğunda yine aynı saat, yine işinin başında bir esnaf.

Bence asıl anlatılması gereken hikâye tam da burada başlıyor.

Çünkü esnaflık sadece kepenk açıp kapatmak değildir. Esnaflık; emeğin kıymetini bilmek, müşterinin derdini anlamak, zor günlerde ayakta kalmak ve her sabah yeniden başlayabilmektir. Yıllar içinde kazanılan bu tecrübe, bir insanın yönetim anlayışına da önemli katkılar sunar.

Alın terini bilen, emeğin değerini de bilir.

Mustafa Tuna’nın seçim zaferini değerlendirirken bu yönünü göz ardı etmemek gerekiyor. Ticaretin içinden gelen, iş hayatının zorluklarını bilen, sabahın erken saatlerinde işinin başında olmanın ne anlama geldiğini yaşayan bir ismin, şimdi ALTSO çatısı altında daha geniş bir sorumluluk üstlenmesi önemli.

Elbette seçim kazanmak bir başlangıçtır. Asıl başarı, seçim sürecinde verilen sözleri hayata geçirmekle, üyelerin beklentilerine cevap vermekle ve Alanya ticaretine kalıcı katkılar sunmakla ölçülecektir.

Mustafa Tuna’yı bekleyen en önemli sınav da budur.

Alanya’nın esnafı, tüccarı, sanayicisi ve iş insanları; kendilerini anlayan, sorunlarını dinleyen, ulaşılabilir olan ve çözüm üretmek için çaba gösteren bir yönetim bekliyor. ALTSO’nun kapılarının tüm üyelere açık olduğu, farklı görüşlerin dinlendiği, ortak aklın öne çıktığı bir dönem, Alanya ekonomisine güç katacaktır.

Tuna’nın yıllardır iş hayatının içinde olması, bu beklentileri anlaması açısından önemli bir tecrübe. Şimdi bu tecrübeyi ortak akılla birleştirme ve seçim dönemindeki birlik mesajlarını hayata geçirme zamanı.

Benim dikkatimi çeken ise bütün bunların yanında, sabah saat 07.00’de açılan o dükkânın taşıdığı anlam…

Çünkü insanın nereden geldiğini unutmaması, hangi göreve gelirse gelsin emeğe saygısını koruması çok kıymetlidir. Makamlar gelip geçer, seçimler geride kalır; fakat insanın çalışma ahlakı ve bıraktığı iz kalıcıdır.

Mustafa Tuna bugün ALTSO Başkanı olarak yeni bir döneme adım atıyor. Dilerim ki dükkânında kazandığı tecrübeyi, esnafın sesini ve ticaretin gerçeklerini yeni görevine taşır. Alanya iş dünyasının beklentilerine karşılık veren, üyeleriyle güçlü bağ kuran ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayan bir başkanlık dönemi geçirir.

Sonuçta Alanya’nın kazancı, bir kişinin seçim zaferinden çok daha büyüktür. Asıl kazanç; ticaretin gelişmesi, esnafın güçlenmesi, işletmelerin büyümesi ve şehrin geleceğine birlikte yön verilmesidir.

Mustafa Tuna’ya yeni görevinde başarılar diliyorum.

Yolu açık, emeği bereketli, dönemi Alanya ticareti için hayırlı olsun.

Çünkü bazı başarılar sandıkta kazanılır; o başarıya değer katan ise insanın ertesi sabah yine aynı şevkle işinin başında olabilmesidir.