ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRTAŞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 310 KOD NOLU YENİ YOL YAPIM İŞİ
Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Demirtaş Orman İşletme Şefliği 310 kod nolu yeni yol yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
2026/409433
1- İdarenin
1.1. Adı
ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi
Cumhuriyet Mahallesi Sedir Sok.No.20 ALANYA/ANTALYA
1.3. Telefon numarası
02425131603
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
13.03.2026 - 14:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|
Alanya Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı
Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Demirtaş Orman İşletme Şefliği 310 kod nolu yeni yol yapım işi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
Demirtaş Orman İşletme Şefliği 310 kod nolu yeni yol yapımı 2+985 km
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Demirtaş işletme şefliği sınırları
3.4. Süresi/teslim tarihi
Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
ALT YAPI İŞLERİ V.GRUP:KARAYOLLARI İŞLERİ(Altyapı-Üstyapı)
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.