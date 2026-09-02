T.C.

ALANYA

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/1157 Esas 28/08/2026 İLAN

Mahkememiz tarafından görülmekte olan ve aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar(Arsa Paylarının Düzeltilmesi)davasının yapılan yargılamasında; mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen dava konusu Antalya İli Alanya İlçesiCumhuriyet Mahallesi1235 ada1 parsel sayılı taşınmazda bulunan binadaki bağımsız bölümlerin usule ve hukuka aykırı olarak belirlenen arsa paylarının düzeltilmesi davasında davalı sıfatında bulunduğunuz 42005083282 T.C Kimlik numaralıABBAS ÖZLER'inbu davada yer aldığınız görülmüştür

Mahkememiz tarafından tüm sorgulama ve adres araştırmalarına rağmen davalı sıfatında bulunduğunuz ABBAS ÖZLER -42005083282 bu davada dava ve duruşma günü tebliğ edilmediğinden ve bu hususlarda bir netice alınamadığından dava konusu Antalya İli Alanya İlçesiCumhuriyet Mahallesi1235 ada1 parsel sayılı taşınmazda bulunan binadaki bağımsız bölümlerin usule ve hukuka aykırı olarak belirlenen arsa paylarının düzeltilmesi davasında davacılar vekili Av. İBRAHİM YILDIZ tarafından dava açıldığıhususu mahkememizin 08/04/2026 tarihli duruşması ve 1 nolu ara kararı gereğince tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmilştir.

Duruşma günü 07/10/2026günü saat09:58'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur .