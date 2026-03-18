İ L A N

T.C.

ANTALYA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1306 Esas

KARAR NO : 2024/1676 Karar

Davacı : PINAR SOYKAM

Davalı : 1-İLHAN KAYACAN- e 24 Arkadaşı

Davacı Pınar Soykam tarafından Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Gençlik Mahallesi

873 Ada 13 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Altın Ege Apartmanı mevcut arsa paylarının

düzeltilmesi istemli açılan davanın yapılan yargılaması sonunda 21/11/2024 tarihli karar ile;

1-Davanın KABULÜ İLE,

Antalya İli,Muratpaşa İlçesi, Gençlik Mahallesi873 Ada 13 parsel sayılı taşınmaz

üzerinde kain Altın Ege Apartmanının mevcut arsa paylarının ;

1-BODRUM 1 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 200/4200 olan arsa payının 254/4200 olarak;

2-BODRUM2 noludükkan vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 200/4200 olan arsa payının46/4200 olarak;

3-ZEMİN 3 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 330/4200 olan arsa payının 269/4200 olarak

4-ZEMİN4 nolumesken vasıflı her biri 1/3 paylı (3/3) taşınmazın 200/4200 olan arsa payının 160/4200 olarak;

5-ZEMİN 5 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 80/4200 olan arsa payının 126/4200 olarak;

6-1.KAT 6 nolu mesken vasıflı 1/1paylı taşınmazın 330/4200 olan arsa payının 332/4200 olarak;

7-1. KAT7 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 200/4200 olan arsa payının190/4200 olarak;

8-1.KAT 8 nolu mesken vasıflı ¼, 3/8 ve 3/8 paylı taşınmazın 180/4200 olan arsa payının 147/4200 olarak;

9-2. KAT 9 nolu mesken vasıflı1/1 paylı taşınmazın 330/4200 olan arsa payının 332/4200 olarak;

10-2. KAT 10 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 200/4200 olan arsa payının 190/4200 olarak;

11-2. KAT 11 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 180/4200 olan arsa payının 147/4200 olarak;

12-3. KAT 12 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 330/4200 olan arsa payının 190/4200 olarak;

13-3. KAT 13 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 200/4200 olan arsa payının 147/4200 olarak;

14-3. KAT 14 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 180/4200 olan arsa payının 332/4200 olarak;

15-4.KAT 15 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 330/4200 olan arsa payının 332/4200 olarak;

16-4.KAT 16 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 200/4200 olan arsa payının 190/4200 olarak;

17-4. KAT 17 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 180/4200 olan arsa payının 147/4200 olarak;

18-5. KAT 18 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 125/4200 olan arsa payının 332/4200 olarak;

19-5. KAT 19 nolu mesken vasıflı 1/1 paylı taşınmazın 125/4200 olan arsa payının 337/4200 olarak düzeltilmek suretiyle TASHİHEN TESCİLİNE,

11/05/2024 tarihli bilirkişi heyet raporunun KARARIN EKİ SAYILMASINA,

İİK.’nun 28. Maddesi uyarınca hüküm özetinin Tapu Müdürlüğüne müzekkere ile bildirilmesine,

20-Alınması gerekli 427,60 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan269,85 TL harçtan mahsup edilerek bakiye 157,75 TL harcın davacıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

21-Davacı tarafından yapılan 269,85 TL peşin harç ve13.392,00 TL yargılama gideri toplamı olan13.661,85 TL'nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

22-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT üzerinden hesaplanan18.000TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarakdavacıya verilmesine,

23-Gerekçeli kararın talep halinde gider avansından karşılanmak suretiyle taraflara tebliğine,

24-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının yatıran tarafa iadesine,

Dair huzurda bulunan tarafların yüzüne karşı verilen karar, gerekçeli olarak tebliğindenitibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı şeklinde karar verildi.

Yargılama sırasında davalılardan İLHAN KAYACAN'a dava ve duruşma günü Mainz Başkonsolosluğu aracılığı ile ve Türkiye'de bulunan adreslerinden tebliğ yapılamadığından yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararın mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere İLHAN KAYACAN'ailanen tebliğ olunur.