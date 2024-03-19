Survivor'da Aleyna'ya Yunus Emre çelmesi: Acun'un sorusuna öyle cevap verdi ki...

Survivor All Star 2024 büyük olaylarla devam ediyor. En son Aleyna'nın kriz geçirmesi sonrası toplanan konseye Yunus Emre'nin Acunun Aleyna sorusuna verdiği yuvalak cevap damga vurdu.

Bir çok izleyicinin Yunus Emre ve Aleyna arasında bir yakınlaşma sezdiği geçmişte çok iyi dost olduklarını iddia eden Yunus Emre, eşinden aldığı 'Aleyna'dan uzak dur' ültimatomundan sonra farip hareketlere imza attı.



Bu olaylardan kısa süre sonra adada dışlanan Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi. Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı "Dostusun sen ne düşünüyorsun?" diye sordu.



Yunus Emre'nin yanıtı ise duyanları şoke etti. Yunus Emre "Vallahi Acun abi şaşırıyorum büyütülmemesi gereken şeyler bence çünkü biz bir Survivor diye program çekiyoruz ve burada hiçbirimiz hiçbirimizin akrabası değil ve en iyi arkadaşı da değil yani...



Burada bir yol geçiriyoruz beraber. Hani bu yolu birbirimiz için ne kadar kolaylaştırırsak oyun alanında ne kadar birlik olursak onun dışında çok bir şeye takılmazsa zaten sayılı günümüz var burada yani herkesi güçlü olmaya davet ediyorum Aleyna'yı da öyle bu kadar" dedi.



Yunus Emre'nin sözleri sosyal medyada Aleyna fanlarından büyük tepki çekti.