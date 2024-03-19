- Magazin

Survivor'da Aleyna'ya Yunus Emre çelmesi: Acun'un sorusuna öyle cevap verdi ki...

ABONE OL Google News Sayfamız

Önceki gün fragmanlarda yer alan Aleyna'nın sinir krizi geçirdiği anların nedeni ortaya çıktı. Adada yalnız bırakılan Aleyna bir anda çıldırınca olanlar oldu. Konseyde Acun Yunus Emre'ye "Dostusun sen ne düşünüyorsun?" deyince Aleyna'nın verdiği her yemeği yiyen Yunus Emre'den inanılmaz cevaplar geldi.

Survivor'da Aleyna'ya Yunus Emre çelmesi: Acun'un sorusuna öyle cevap verdi ki... mask
Survivor'da Aleyna'ya Yunus Emre çelmesi: Acun'un sorusuna öyle cevap verdi ki...
Survivor'da Aleyna'ya Yunus Emre çelmesi: Acun'un sorusuna öyle cevap verdi ki...
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star 2024 büyük olaylarla devam ediyor. En son Aleyna'nın kriz geçirmesi sonrası toplanan konseye Yunus Emre'nin Acunun Aleyna sorusuna verdiği yuvalak cevap damga vurdu.

Bir çok izleyicinin Yunus Emre ve Aleyna arasında bir yakınlaşma sezdiği geçmişte çok iyi dost olduklarını iddia eden Yunus Emre, eşinden aldığı 'Aleyna'dan uzak dur' ültimatomundan sonra farip hareketlere imza attı.


Bu olaylardan kısa süre sonra adada dışlanan Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi. Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı "Dostusun sen ne düşünüyorsun?" diye sordu.


Yunus Emre'nin yanıtı ise duyanları şoke etti. Yunus Emre "Vallahi Acun abi şaşırıyorum büyütülmemesi gereken şeyler bence çünkü biz bir Survivor diye program çekiyoruz ve burada hiçbirimiz hiçbirimizin akrabası değil ve en iyi arkadaşı da değil yani...


Burada bir yol geçiriyoruz beraber. Hani bu yolu birbirimiz için ne kadar kolaylaştırırsak oyun alanında ne kadar birlik olursak onun dışında çok bir şeye takılmazsa zaten sayılı günümüz var burada yani herkesi güçlü olmaya davet ediyorum Aleyna'yı da öyle bu kadar" dedi.


Yunus Emre'nin sözleri sosyal medyada Aleyna fanlarından büyük tepki çekti.

# devam, Bir, Sosyal, Son, sonra, etti, davet, var

19 Mar 2024 - 09:55 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı villasının kirası dudak uçuklattı mask
Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı villasının kirası dudak uçuklattı
Şarkıcı Hande Yener'in acı günü mask
Şarkıcı Hande Yener'in acı günü
Gündeme bomba gibi düştü: Ebru gündeş hamile mi? mask
Gündeme bomba gibi düştü: Ebru gündeş hamile mi?
Aleyna'nın annesinden Yunus Emre'nin eşine sert sözler: Gebeliğini ve gebeliğinin sonlandığını ispatla! mask
Aleyna'nın annesinden Yunus Emre'nin eşine sert sözler: Gebeliğini ve gebeliğinin sonlandığını ispatla!
Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca mask
Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca
Survivor'da Aleyna krizi: Kırmızı takım darmadağın mask
Survivor'da Aleyna krizi: Kırmızı takım darmadağın
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber