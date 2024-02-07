Elektrikli otomobil pazarında kritik dönem: Bir bir iflaslar duyurdular!

TESLA HİSSE SENETLERİNDE DÜŞÜŞ

Renault Türkiye'nin eski CEO'su Hakan Doğu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Tesla'nın hisse senetlerinin son üç ayda 263'ten 181'e düşmesi, VW ve Renault'nun halka arz planlarının ertelenmesi, Polestar'ın ekibinde yüzde 15'lik bir azaltmaya gitmesi ve Arrival'ın Nasdaq'tan çıkarılması gibi olaylar, sektördeki belirsizliği artırıyor. Ayrıca, Rivian ve Xpeng gibi yeni nesil elektrikli otomobil üreticilerinin hisselerinde yaşanan büyük düşüşler de dikkat çekiyor.



Bu durum, elektrikli araçların yayılma hızı ve piyasanın geleceği konusunda yatırımcıların endişelerinin arttığını ortaya koyuyor. Hakan Doğu'nun da belirttiği gibi, "hayaller ve gerçekler" arasındaki mesafenin kapanması, pazarın daha sağlıklı bir zemine doğru ilerlemesine işaret ediyor. Ancak bu süreçte, yüksek miktarda yatırım alan elektrikleşme hareketinin ciddi hasar alanları olacağı ve sadece sağlam oyuncuların yoluna devam edebileceği öngörülüyor.

Elektrikli araç pazarındaki bu gelişmeler, sektörde bir konsolidasyon dönemine girildiğini ve bazı şirketlerin bu süreçten güçlenerek çıkabileceğini gösteriyor.

Kaynak: Haber MERKEZİ