Alanya ile ilgili çarpıcı tespitler

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Araştırma Merkezi işbirliğiyle dün 10.00-12.00 saatleri arasında ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda 2017’nin “Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı” olması nedeniyle “Sürdürülebilir Turizm” konulu konferans yapıldı. Konferansa ALKÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kemal Kantarcı, ALTİD Başkanı Burhan Sili, TÜROFED Başkanı Osman Ayık ve Türkiye ve dünyada iklim ve sürdürülebilirlik alanlarında en önemli uzmanlarından biri kabul edilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu katıldı.

'BUGÜN YENİ BİR MİLAT'

Programın açılışında konuşan Dekan Vekili Kantarcı, "3'üncü Turizm Şurası'nın ilk uygulamasını Alanya'da başlatmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz" diyerek konuşmasına başladı. Kantarcı ardından ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün Alanya'da yine tarihi bir toplantıya tanıklık ediyoruz. ALKÜ Turizm Fakültesi olarak bir ilke imza atıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalkınma modelleri ülkemizde tam uygulanamadığı için kritik bir döneme girdik. Öncelikle sürdürebilir kalkınma modellerine geçmeliyiz ki sürdürülebilir turizme de geçelim. Temel hedefimiz sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm olmalıdır. ALKÜ Turizm Fakültesi, sektörle işbirliği içerisinde ülkemizde ve Alanya ile ilgili temel konuları ele almaya devam edecektir. Bu program yol haritamızı çok önemli bir başlangıcı olacaktır. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ve Rektör Yardımcımız Hasan Güneş hocamıza projeyi gerçekleştirmelerinden dolayı fakültemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMALIYIZ'

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı da, "Bugün bu önemli etkinlik, turizm şurasında alınan kararların hayata geçirilmesi ve üniversite olarak bizim de bu değişime katılıp desteklememiz anlamında önemli bir başlangıç. Sürdürülebilir kalkınma önemli bir konu. Mesela öğrenciler için sürdürülebilir başarı gibi. Bir ülke bir yıl yüzde 5 büyüyüp bir yıl yüzde 1 büyüyorsa bu iyi bir şey değil. Bunun her yıl artarak devam etmesi gerekir. Bizlerin her alanda bir yedek planı olması gerekiyor. Kendi hayatımız olsun, ülke olsun gerekse Alanya için her zaman yedek bir planımız olması gerekiyor. Sürdürülebilirlikten bahsediyorsak buna ihtiyaç var. Bugün de burada bunları konuşacağız. Başta değerli hocalarımıza ve sektör temsilcisi arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'YENİ BİR SÜRECE GİRMİŞ BULUNUYORUZ'

TÜROFED Başkanı Osman Ayık ise şöyle konuştu: "Sürdürülebilir turizm, içinde bulunduğumuz dönemli ilintili bir konu. Sektöre bu anlamda değer verilmesi bizi mutlu ediyor. Bugüne kadar belki sektör bizim arzu ettiğimiz gibi olmadı. Kamu ve siyasi sebeplerden çok fazla değerlendirilmedi ama son 2 yıl da yaşananlar turizmin ülke ekonomisi için öneminin anlaşılmasını sağladı. Bu konuda bir çıkış aranmaya başlandı. Turizm sektörü halkın refahında önemli bir kaldıraç olarak tanımlanmış ve bunun üzerine birçok şey inşaa edilmeye başlanmış. 2014 yılı bizim için en iyi yıl. Şura esnasında Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş da açıkladı, 'Turizmde artık 3. evreye geçiyoruz' dedi. Biz de aslında bu şekilde değerlendiriyoruz. Sürdürülebilir kavramı tam burda birbiriyle ortaya çıkıyor. 1980'lere kadar başlangıç dönemi oldu, 1980'lerden sonra ciddi bir yatırım evresi oldu ve bugünlere kadar geldi. Gerçek anlamda bir başarı öyküsü yazmıştık. Ama 2014'ten sonra ciddi düşüşlerin yaşandığı iki yıl oldu. Biz, 'Geleceği tekrar planlamamız lazım' diye o zamanlarda da söylüyorduk.

'TURİZM STRATEJİK BİR HAL ALACAK'

Kalkınma kavramı bizim her zaman gündemimizdeydi ancak bunu gerçekleştirecek bir siyasi otorite olmadı. Çünkü genel anlamda kurguyu onların yapması gerekiyor. Kamuoyu ve halkın benimseyebileceği şekilde sektörle iç içe olarak yapılacak bir şeydi. Bizim son 2 yılda yaşadıklarımız tam da bu çerçevede söylediğimiz gibi kolayca üstesinden gelinecek şeylerdi. Turizm bizim için ülkemizin önümüzdeki dönemde kalkınması için en önemli stratejik sektörlerden birisi olacak. Biz sadece insanlardan gelir sağlamayacağız. Sosyal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağız. Bunun devamında daha farklı kültürlere açık bir toplum oluşturulacak. Bu da bizim gençlere verebileceğimiz en önemli katkı diye düşünüyorum. Şuranın neticesi bizim açımızdan şöyle önemli, orda çıkacak kararlar içerisinde kalkınma için sürdürülebilir turizmi canlı tutabilmek birtakım hukuki, fiziki ve insan altyapısına ihtiyaç gerektiriyor. Bu şuradan bizim beklentimiz bunların cevaplanmasıydı. Yasamaların temel turizm yasasına dönüşüp bize bir yol haritası olacak şekilde duzenlenmesi gerekiyor. Bu da muhtemelen bu sırada ele alınacak. Gerisi de yasanın yürürlüğe girmesine karar verecek olanlara kalmış. Fiziki altyapıda da yerel yönetime çok iş düşüyor. İnsan kaynağında ise tüm eğitim sisteminin baştan ele alınması lazım ve turizm eğitiminde modüler eğitim sistemine geçilmesi lazım. Türkiye genç insanların ülkesi ve şu an ki sistemle biz insanları üretimden koparıyoruz. Gençlerin sektöre daha kolay bir şekilde girebilmesi için sektörle ilgili atıflar yapılabilir. Örneğin, yaz döneminde sigortalı çalışan öğrencinin bursu kesiliyor tam tersi çalışan öğrenciye daha fazla burs verilerek desteklensin. Çünkü yazın sektörde bizim yazın çok ihtiyacımız oluyor."

'DÜNYAYA İNSAN VİRÜSÜ BULAŞMIŞ'

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu ise Alanya ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. "Her ne kadar turizm benim uzmanlık alanıma girmese de Alanya'ya biraz uzaktan bakarak turizm problemlerini gözlemledim" dedi. Kadıoğlu, "Sürdürülebilir Kalkınma demek işi olağan haliyle bu şekilde devam ettirmek değil, geleceğin rızkından kesmeden ve doğal kaynakları yok etmeden sürdürebilmektir. Dünyada hava kirliliği var ozon problemi var. Alanya'da da sizler sağlık turizmine geçmek istiyorsunuz. Peki hava kirliliği konusunda bir çalışmanız var mı? Ölçüm yapıldı mı? Veyahut güneşten gelen ultraviole ışınlarının boyutunu gösteren bir skalanız var mı? Bu oranlar her geçen gün artıyor. Neden, çünkü dünyada insan virüsü var. Tehdit ve fırsatları görerek bir çözüm üretmek gerek. İnsanlarda nasıl virüs bulaşmış hasta oluyor. Dünyaya da insan bulaşmış. İklim değişikliği denince sadece kutup ayısının problemi değil. Böyle düşündüğümuz sürece bu işin altından kalkamayız. Bazen iklim değişikliğini fırsata dönüştürmemiz lazım. Ancak bunu zamanında yapmamız lazım. Yani sloganda olduğu gibi şimdi tam zamanı. Sosyoekonomik her şey sürdürülebilirlikle ilgilidir. Bu kadar hızlı bir şekilde iklim değişikliğine sebep olan insandır. Mücadelenin iki yolu var, ilki sera gazını azaltmak. İkincisi de 'Sera gazları ne olursa olsun atmosferde kalacak' diyerek kabullenmek" diye konuştu.

'SU BASIYORSA MAZGALLARI ARTTIR'

Deniz suyu seviyesinin yükselmesinin sebep ve sonuçlarından da bahseden Kadıoğlu, Alanya'da da suyu arıtmanın, deniz suyunu kullanılabilir hale getirmenin hatta gerekirse turistleri bilinçlendirmenin önemine değindi. "Sıcak hava dalgaları afetler arasında en sessiz ve ölümcül afettir" diyen Kadıoğlu şunları söyledi: "Türkiye de bunu yaşayacaktır. Alanya ve diğer turizm şehirlerindeki otellerde afet ve acil yardım sistemleri ve haberleşme ağının olması gerekiyor. Daha dün yaptığın çevreyolunu sel basıyor. Biraz değişiklik yap. Mazgalları değiştir mesela. İklim değişikliği yüzünden kitlesel göç bekleniyor. Anladığım kadarıyla Alanya'da hava kirliliği istasyonu yok. Burası gerçekten sağlık turizmi için uygun mu? Sağlık turizmi sadece cihaz almaktan, doktor getirmekten veya yetiştirmekten mi geçiyor? Türkiye iklim değişikliğinden çok etkileniyor. Akdeniz bölgesi daha sıcak olacak, buna karşı daha yaşanabilir bir şehir üretmemiz gerekiyor. Bunun için de yeşil alanları arttırmalıyız. Her şeyin çözümü yeşili sevmekten geçiyor. Ne kadar çok ağaç o kadar az sıcak, ne kadar çok ağaç o kadar çok yağmur, ne kadar çok ağaç o kadar çok oksijen. Ozon tabakasının her geçen gün delinmesi, denizin dengesini bozdu."

'ÇEVREYE DUYARLI TESİSLER YAPILMALI'

Alanya’daki yapılaşma sorununa da dikkati çeken Kadıoğlu, sahile paralel olmayan bir yapılaşmanın şehri havasız bırakacağını bu durumun da hava sirkülasyonundan mahrum kalan bir Alanya ortaya çıkaracağını ifade etti. Çevre felaketlerinin ve küresel ısınmanın bu şekilde devam etmesi durumunda deniz seviyelerinin yükseleceğini, kuraklığın artıp yağışların azalacağını ve turizm sezonunun ilkbahar ve sonbahar aylarına kayacağını ifade eden Kadıoğlu, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin artarak devam etmesini, turistik tesislerin yeşil ve çevreye duyarlı kurumlar olarak öne çıkarak daha fazla çevreye duyarlı turistleri tesislerine çekebileceğini belirtti.

'TURİZMİN ÖNEMİNİN ALTINI ÇİZİYORUZ'

Son olarak söz alan ALTİD Başkanı Burhan Sili ise, "Başta TÜROFED ve bağlı olduğu dernekler ile birlikte Türkiye turizmiyle ilgili vizyonu ve sorunları çözüm önerileriyle birlikte her platformda gündeme getiriyoruz. Turizmin Türkiye ekonomisi için ne denli önemli olduğunun altını çiziyoruz. Bizler görev başında olduğumuz sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve siz yeni nesiller de aynı amaç uğruna bu çalışmaları sürdüreceksiniz" diye konuştu.