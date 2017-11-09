Ünlü dizi yıldızı 'seks mezhebinin yöneticisi' çıktı

SÜPERMAN'IN gençlik yıllarının anlatıldığı fantastik dizideki baş karakter Clark Kent'in en iyi arkadaşını canlandıran Allison Mack gerçek hayatta bir seks mezhebinin yönetimindeki en üst iki isimden biri çıktı.

Masum yüzünün aksine hayranlarını şaşkına çeviren genç oyuncu hakkında oldukça ciddi iddialar gündemde.

Mack hakkında yasadışı seks zincirini ikinci yöneticisi olma, şiddet, darp ve dağlama suçlarını gerçekleştime iddiasıyla soruşturma açıldı. Allisom Mack başında Keith Raniere'ın olduğu NXIVM şirketinin ikinci ismi.

Ancak şirket aslında bir seks mezhebinin finansal kaynağı. Söz konusu gizli mezhep ve NXIVM şirketinin kirli çamaşırlarını gün yüzüne çıkaransa şirketin eski bir çalışanı. Frank Parlato isimli eski çalışanın anlattıkları kan donduracak cinsten.

Kadınlar çıplak kontrolden geçiyor

Başında Keith Raniere'ın olduğu seks mezhebinin tüm üyeleri kadınlardan oluşuyor. Bu mezhebe girmek ise kolay değil. Mezhebe dahil olmakisteyen kadınların öncelikle zayıf olması gerekli. Çünkü Keith Raniere zayıf kadınlardan hoşlanıyor. Öyle ki mezhebe dahil olan kadınlar artık hayatlarına günlük 500 ila 800 kalori ile arasında devam etmek zorunda.

Kızgın demirle dağlıyor

Mezhebe girmek için önce çırılçıplak soyunan kadınlar onay alıyor. İş bu noktadan sonra daha da garipleşiyor. Ünlü oyuncu Allison Mack yebi üyelerini kızgın bir demirle dağlıyor. Üstelik söz konusu demir her şeyin başındaki isim Keith Raniere ve ikinci isim Allison Mack'in baş harflerindne oluşan birer damga.

İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya çıkardığı habere göre aslında Allison Mack bir haremin başındaki isim. Gazete genç oyuncuyla iddialarla ilgili konuşmak istese de ulaşamıyor.

Söz konusu seks zincirinin kölelerinden biri ise eski aksiyon filmlerinin oyuncusu Catherine Oxenberg'ün kızı India.

Ortaya çıakn bazı görüntülerde Allison Mack tarafından damgalanan genç kadınlar ve Mack ile eski şirket çalışanı Frank Parlato'nun röportaj yaptığı kayıtlar bulunuyor.