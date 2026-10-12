​ANTALYA siyasetinde kulisler hiç olmadığı kadar hareketli. Gazeteci Sinan Burhan’ın ortaya attığı ve sosyal medyada geniş yankı bulan "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile 3-4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor" iddiası, bölge siyasetini bir anda ısındırdı. Dedikoduların odağındaki beş ilçe ise net: Korkuteli, Finike, Demre ve Alanya.

​Peki bu iddiaların ne kadarı gerçek ne kadarı protokol nezaketi ya da siyasi söylenti?

Gelin, ismi geçen belediyelerdeki son durumu ve sahadaki gerçekliği tek tek inceleyelim.

​Büşra Özdemir Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili: Transfer iddiasının odak noktası. Ancak mevcut siyasi dengeler ve yerel yönetim dinamikleri düşünüldüğünde, bu soruya şimdiden "kesin" bir yanıt vermek zor. Joker hakkını "bekleyip göreceğiz“den yana kullanmak en makul yaklaşım.

​Mustafa Geyikçi Finike Belediye Başkanı: İddialar üzerine açıklama yapan ilk isimlerden biri oldu. "Şu an için böyle bir gündemimiz yok" ifadesini kullandı. Siyasette "Şu an için yok" cümlesi, ucu açık bir kapı bırakması sebebiyle her zaman soru işaretlerini beraberinde getirir; ancak bir geçişin olmayacağı anlamına da gelmez.

​Saniye Caran Korkuteli Belediye Başkanı: İddiaların ardından sessizliğini korumayı tercih etti. Henüz resmi bir yalanlama ya da doğrulama gelmiş değil.

​Fahri Duran Demre Belediye Başkanı: CHP gençlik kollarından yetişmiş, mutfaktan gelen bir isim. Partili kimliği köklü olduğu için kulislerde geçişine en ihtimal verilmeyen isimlerden biri olarak görülüyor. Daha önce ismi gündeme gelen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk: Geçiş iddiaları arasında zaten hamlesini yapmış olan tek isim. 2019’da İYİ Parti’den, 2024’te CHP’den seçilen Öztürk, 29 Eylül 2026 tarihi itibarıyla AK Parti’ye dönüş yaparak iddiaları doğrulamış oldu.

​Alanya ve Osman Tarık Özçelik meselesi

​2024 yerel seçimlerinde CHP’den tarihi bir oyla Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik cephesinde ise süreç oldukça hareketli gelişti.

​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sürecinin ardından Alanya’daki CHP eylemlerine katılan, mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel’in yanında yer aldığını vurgulayan Özçelik; daha sonra Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve ihraç kararını beklemeden CHP’den istifa etmişti.

Şu an Alanya’yı bağımsız belediye başkanı olarak yönetmektedir.

​Geçtiğimiz günlerde Alanya Tropikal Meyve Festivali’nde Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti heyetinin aynı karede görülmesi "Transferin temeli atılıyor" şeklinde yorumlandı.

​Ancak bu yorum oldukça yüzeyseldir. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya için devlet adamlığı kimliğiyle çok kıymetli bir değerdir. Şehrin belediye başkanının, bölgenin en önemli festivalinde kentte ağırladığı devlet yetkililerini ve milletvekillerini protokol kuralları çerçevesinde karşılaması, ev sahipliği yapması tamamen kamusal bir nezaket ve protokol görevidir.

​Siyaset ayrı, devlete ve kente hizmet sorumluluğu ayrıdır. Bütün partilerin ortak paydası olan Alanya’da düzenlenen bu tür vizyoner etkinlikler siyaset üstüdür.

O fotoğraftan bir parti transferi hikâyesi çıkarmak doğru bir okuma olmaz.

​Sonuç olarak; Osman Tarık Özçelik AK Parti’ye geçer mi?

Bağımsız duruşunu ve Alanya halkının sandıktaki iradesini göz önüne aldığımızda yanıt nettir: Geçmez. Ama yine de bir sır vereyim, Manavgat’a dikkat…!

Esen kalın…