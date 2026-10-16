Manavgat'ta U.A. isimli kişi silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan U.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. U.A.'nın hayati tehlikesi devam ederken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırıya uğrayan U.A.'nın, Sedat Peker ve aile fertlerinin kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek ağır hakaret içeren mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Saldırının söz konusu iddialarla bağlantılı olup olmadığı henüz belirlenemedi.

BENZER SALDIRILAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Sedat Peker ve ailesini hedef aldığı iddia edilen kişilere yönelik benzer silahlı saldırılar daha önce de gündeme geldi. 5 Ekim 2026 tarihinde Muğla'nın Dalaman ilçesinde, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayınlarda Peker ve ailesine hakaret ettiği belirtilen M.A.S. silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Temmuz 2026'da ise Şanlıurfa'da Peker'i hedef aldığı öne sürülen bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

MANAVGAT'TA DAHA ÖNCE DE DİKKAT ÇEKEN OLAY YAŞANMIŞTI

Manavgat, geçmişte Sedat Peker hakkında yürütülen organize suç örgütü davasıyla bağlantılı bir olayla da gündeme gelmişti. Davanın gizli tanıklarından İsmail Kocalar, Temmuz 2025'te Manavgat'ta göl kenarındaki bir kulübede ölü bulunmuştu. Kocalar, daha önce ifadelerinin kendi iradesi dışında alındığını iddia etmişti.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Manavgat'ta U.A.'ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından güvenlik güçleri, fail veya faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının nedeni ve daha önce yaşanan olaylarla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. U.A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.