Mahmutlar Mahallesi’nde her sağanak yağış sonrası Cumartesi Pazarı alanında meydana gelen su baskınları, Alanya Belediyesi’nin hızlı müdahalesiyle son buldu. Ekim ayı olağan meclis toplantısında da gündeme gelen ve hem pazar esnafına hem de alışverişe gelen vatandaşlara zor anlar yaşatan altyapı sorunu için başlatılan çalışmalar başarıyla tamamlandı.

Alanya Belediyesi ekipleri, pazar alanında kış aylarında yaşanabilecek olası su birikintilerinin ve baskınların önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir yağmur suyu drenaj hattı çalışması gerçekleştirdi. Tamamlanan altyapı yatırımı sayesinde, yoğun yağışlarda pazar yerinin göle dönmesi engellenmiş oldu.

MUHTAR AHMET SÖNMEZ: "ESNAFIMIZ VE VATANDAŞIMIZ ARTIK MAĞDUR OLMAYACAK"

Çalışmaların ardından memnuniyetini dile getiren Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, Mahmutlar için belediye ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Mahmutlar Mahallemizde sağanak yağışlarda pazarcılarımızın mağduriyet yaşamaması ve yoğun yağıştan etkilenmemesi adına, pazar alanımızda yağmur suyu drenaj hattı çalışması bugün gerçekleştirildi. Çalışmada emeği geçen başta Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcımız Murat Levent Koçak ve tüm belediye personelimize teşekkür ediyorum. Mahmutlar’ımız için yapılan hizmetlerin artarak devam etmesini diliyoruz. Cumartesi Pazarı’nda bundan böyle kış aylarında yaşanması muhtemel su baskınları önlenmiştir. Hem pazar esnafımıza hem de vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Mahmutlar’ımız için belediyemizle el ele çalışmaya devam ediyoruz. Yapılan drenaj hattı çalışmasıyla birlikte hem pazar esnafı tezgahını güvenle açabilecek hem de vatandaşlar kış şartlarında olumsuz etkilenmeden alışverişlerini yapabilecek.”

Kaynak: Haber Merkezi