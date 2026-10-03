Alanya’da 3 Ekim Cumartesi sabahı etkisini artıran sağanak, Mahmutlar Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı’nda su birikintilerine yol açtı. Pazar alanının eğimli bölümünden akan yağmur suyunun kağıt, poşet ve sebze atıklarını sürüklemesiyle bazı rögarlar tıkandı; tahliye edilemeyen su pazarın bazı noktalarında birikti.

Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan pazarcılar, yükselen sudan ürünlerini ve tezgahlarını korumaya çalıştı. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar da su birikintilerinin arasından geçmek zorunda kaldı. Esnaf, tıkanan rögarların yeniden su tahliye edebilmesi için kendi imkanlarıyla temizlik yaptı.

ESNAF RÖGARLARA MÜDAHALE ETTİ

Pazarcı esnafı Celal Yaşar, yağmur suyunun özellikle pazarın eğimli kesiminde yoğunlaştığını belirterek, akıntıyla taşınan kağıt, poşet ve sebze atıklarının rögarları kısa sürede kapattığını söyledi. Yaşar, biriken suyun yolun karşı tarafına kadar ulaştığını ve yağış sırasında hem esnafın hem de vatandaşların güçlük yaşadığını anlattı.

Yaşar, yağışın ardından Alanya Belediyesi Çözüm Masası’nı aradıklarını ancak geri dönüş alamadıklarını öne sürdü. Bu iddiaya ilişkin belediyeden yapılmış kamuya açık bir açıklamaya ulaşılamazken, esnaf tıkanıklığı kendi imkanlarıyla giderdiğini belirtti.

MGM KAYITLARINDA ALANYA YAĞIŞLI

Mahmutlar’daki yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Ekim 2026 tarihli gözlemlerine de yansıdı. MGM’nin saat 11.28 ölçümünde Alanya’da hava “gök gürültülü sağanak yağışlı” olarak kaydedildi; sıcaklık 18,3 derece, bağıl nem ise yüzde 82 olarak ölçüldü.

MGM’nin 3 Ekim tarihli 826 numaralı günlük tahmin raporunda da Akdeniz Bölgesi için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldü. Aynı raporda kuvvetli yağış uyarısının Adana’nın güneyi ile Hatay, Rize ve Artvin’in belirli kesimleri için yapıldığı görüldü; Alanya için ayrıca bir kuvvetli yağış uyarısı yer almadı. Alanya’da sağanağın kent yaşamını olumsuz etkilediğini daha önce de aktarmıştık.

MAHMUTLAR’DA ÇÖZÜM MASASI OFİSİ BULUNUYOR

Alanya Belediyesi’nin kayıtlarına göre Mahmutlar’da Çözüm Masası ve İstihdam Ofisi 6 Ocak 2023’te hizmete açıldı. Belediye, ofisin hızla artan nüfusun bulunduğu Mahmutlar’da vatandaşların taleplerinin ilgili birimlere daha hızlı ulaştırılması amacıyla kurulduğunu açıklamıştı. Belediyenin 2023 faaliyet raporunda da Mahmutlar Ofisi, Çözüm Masası’nın başvuru kanalları arasında gösteriliyor.

Mahmutlar’daki kısa süreli sağanak ilerleyen saatlerde etkisini kaybederken güneş yeniden yüzünü gösterdi. Pazarda biriken suların tahliye edilmesinin ardından alışveriş ve tezgah faaliyetleri devam etti.