Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, eski başkan Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen bir grup kongre üyesinin başvurusu neticesinde yeni bir disiplin süreci başladı. Aktarılan bilgilere göre kulüp disiplin kurulu, asbaşkan Acun Ilıcalı'nın kulüp üyeliğinden ihracı talebiyle yapılan başvuruyu işleme koydu.

SAVUNMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sürecin resmen başlamasının ardından disiplin kurulu, iddialara yanıt vermesi için Acun Ilıcalı'dan resmi savunmasını talep etti. Fenerbahçe tüzüğü gereği, disiplin kurulları ihraç taleplerinde doğrudan karar verici konumda bulunmuyor. Kurul, Ilıcalı'nın savunmasını inceledikten sonra hukuki değerlendirmesini tamamlayıp bir tavsiye kararı hazırlayacak.

NİHAİ KARARI KİM VERECEK?

Disiplin kurulunun hazırlayacağı bu tavsiye raporu, doğrudan kulübün yönetim kuruluna iletilecek. İhraç talebiyle ilgili son sözü Fenerbahçe Yönetim Kurulu söyleyecek. Yönetim kurulunun yapacağı değerlendirme, Ilıcalı'nın kulüp üyeliği statüsü hakkındaki nihai sonucu belirleyecek.