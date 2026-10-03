Alanya’da 3 Ekim Cumartesi günü etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Anadolu Ajansının bölgeden aktardığı bilgilere göre yağış nedeniyle ilçedeki pazar yerinde su baskını meydana geldi.

MGM ALANYA’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK KAYDETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 Ekim 2026 tarihli anlık gözlem verileri de yağışın etkili olduğu saatlerde Alanya’daki hava koşullarını ortaya koydu. MGM’nin saat 11.28 ölçümünde Alanya’da hava “gök gürültülü sağanak yağışlı” olarak kaydedildi; sıcaklık 18,3 derece, bağıl nem yüzde 82 olarak ölçüldü.

Aynı saatlerde Antalya’nın doğusundaki yağış Gazipaşa’da da kayıtlara geçti. MGM’nin Gazipaşa Havalimanı’nda saat 10.50’de yaptığı ölçümde sıcaklık 17,2 derece, nem yüzde 95 olurken hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olarak bildirildi. Böylece yağışın yalnız Alanya merkezle sınırlı olmadığı resmî meteorolojik ölçümlere de yansıdı.

PAZAR YERİNDE SU BASKINI YAŞANDI

Anadolu Ajansının haberine göre Alanya’da sağanak sırasında pazar yerinde su birikti ve su baskını oluştu. Haberde aktarılan olay dışında can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAĞINDA OLAYA İLİŞKİN VERİ YOK

Birincil kaynak olarak iletilen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü içeriğinde ise 3 Ekim’de Alanya’daki sağanak veya pazar yerindeki su baskınına ilişkin bir duyuru, müdahale bilgisi ya da sayısal veri bulunmuyor. Metin kurumun internet sitesine ait gizlilik ve çerez politikası ile farklı duyuru başlıklarını içerdiğinden, yağış olayına ilişkin veri Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne atfedilmedi.

MGM’nin Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı için yayımladığı 3 Ekim saatlik tahmininde sıcaklığın gün boyunca yaklaşık 16,6 ile 21,6 derece arasında seyretmesi öngörüldü. Meteorolojik gözlemlerde öğle öncesinde kaydedilen gök gürültülü sağanak, pazar yerindeki su baskınının yaşandığı günün resmî hava verileriyle de örtüştü.