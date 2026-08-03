Alanya'da sağlık camiasını ve binlerce hastayı üzen bir gelişme yaşandı. ALKÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin deneyimli beyin cerrahı Prof. Dr. Mehmet Seçer'in, mevcut görevinden ayrılmak üzere tayinini istediği ortaya çıktı. Haberin duyulmasının ardından Seçer'in hastaları ve Alanyalı sevenleri, sevilen hekimin kararından vazgeçmesi için kamuoyu kampanyası başlattı.

BİNLERCE HASTAYA ŞİFA OLDU

2020 yılından bu yana Alanya'da görev yapan Prof. Dr. Seçer, beyin tümörleri, beyin anevrizmaları, bel ve boyun fıtığı ile omurga cerrahisi alanlarındaki başarılı ameliyatlarıyla tanınıyor. Ulusal ve uluslararası dergilerde 60'ın üzerinde bilimsel yayını bulunan Seçer, spinal cerrahi alanında yayımlanan kitaplara editörlük ve bölüm yazarlığı yapmış, Türk Nöroşirürji Derneği kongrelerinde çok sayıda bilimsel çalışma sunmuş bir isim.

Alanya'ya gelmeden önce İzmir ve Gaziantep'te görev yapan Seçer, gittiği her şehirde olduğu gibi Alanya'da da hastalarının gönlünde taht kurdu. Hasta değerlendirme platformlarında Seçer hakkında yazılan yorumlarda, hekimin hastalarına gösterdiği yakın ilgi, ameliyat başarısı ve mesleki bilgisi öne çıkıyor. Bir hasta yakını, Seçer için "Bir doktor ancak bu kadar iyi, ilgili ve bilgili olabilir" ifadelerini kullanırken; birçok hasta da Türkiye'nin en iyi beyin cerrahları arasında gösterdiği hekime teşekkür mesajları yazdı.

"KARARINDAN DÖNSÜN" KAMPANYASI

Prof. Dr. Seçer'in tayin talebinin öğrenilmesiyle birlikte eski hastaları ve hasta yakınları sevilen hekimin Alanya'da kalması için sosyal medya ve kamuoyun düzeyinde çağrı başlattı. Kampanyaya kısa sürede çok sayıda Alanyalı destek verdi.

Kampanyaya katılan hastalar, Seçer'in Alanya için büyük bir kazanım olduğunu, kendisinin ayrılması halinde bölgedeki beyin cerrahisi hizmetlerinin bundan olumsuz etkileneceğini dile getirerek hekime "Alanyalı sevenlerinle kal" mesajı gönderdi.

Turizm sezonunda nüfusu 1 milyonu aşan Alanya'da, deneyimli bir beyin cerrahının varlığının hayati önem taşıdığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerden de Seçer'in Alanya'da kalması yönünde girişimde bulunulmasını istedi.

Prof. Dr. Mehmet Seçer kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Seçer, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda profesör olarak görev yapıyor. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hekim kadrosunda Beyin Cerrahi branşında Prof. Dr. unvanıyla yer alıyor. 2020'den bu yana ALKÜ'de görevli; daha önce İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmış. Gaziantep'te (Sanko/özel hastane dönemi, Suriye savaşı yaralıları üzerine çalışmaları var) ve farklı merkezlerde görev yapmış deneyimli bir cerrah. 61 yayını, 361 atfı bulunuyor; omurga cerrahisi, nöroşirürji, intrakraniyal anevrizma alanlarında uzman. Ayrıca "Spinal Cerrahide Enstrümantasyon ve Yeni Teknolojiler" kitabının editörleri arasında.