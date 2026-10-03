Antalya genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, Konyaaltı Sahili'nde alışılmışın dışında manzaralara sahne oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminleri doğrultusunda kent merkezinde yağmur aralıklarla etkisini gösterirken, bazı vatandaşlar sahil bandında vakit geçirmeyi sürdürdü.

Yağışlı havaya rağmen sahile inen bölge sakinleri, dalgasız ve durgun suda yüzmeyi tercih etti. Sahil şeridinde sadece denize girenler değil, yağmur altında evcil hayvanlarını gezdirenler, yürüyüş yapanlar ve balık tutmaya çalışanlar da yer aldı.

YAĞMURLU HAVADA DENİZE GİRMEK NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Akdeniz kıyılarında hava sıcaklığının düştüğü yağışlı günlerde, deniz suyu sıcaklığının genellikle atmosferden daha yüksek kalması yüzücüler için cazip bir ortam yaratıyor. Bu termal fark nedeniyle, özellikle rüzgarsız ve dalgasız günlerde yağmur altında yüzmek, suyun içinin dışarıdan daha sıcak hissedilmesi sebebiyle sahil bölgelerinde sıklıkla tercih ediliyor.

MGM verilerine dayanan yerel sağanak geçişleri kentte günlük rutini yavaşlatsa da, sahil kesimindeki açık hava etkinliklerinin ve hareketliliğin kesintiye uğramadığı görüldü.