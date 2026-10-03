İstanbul'da 2005 yılından bu yana aynı iş yerinde bulunan kiracısına 2021 yılında kira tespit davası açan mülk sahibinin talebi, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından emsal bir karara bağlandı. Yüksek Mahkeme, kiracı ile mülk sahibi arasında yakın zamanda sözleşme yenilenmiş olsa dahi, kira bedeli piyasa rayicinin altında kalıyorsa 5 yıllık sürenin dolmasının beklenmeyeceğine karar verdi.

Dava dosyasına göre, iş yeri sahibi 22 bin lira olan aylık kiranın bölge emsallerinin altında kaldığı gerekçesiyle bedelin 39 bin liraya yükseltilmesini talep etti. Yerel mahkeme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nu işaret ederek taraflar arasındaki son sözleşmenin 2018 yılında yapıldığını ve dava tarihi olan 2021 itibarıyla 5 yıllık yasal sürenin henüz dolmadığını belirterek talebi reddetti.

İLK DERECE MAHKEMESİ NEDEN REDDETTİ?

Davacı mülk sahibinin kararı istinaf mahkemesine taşıması üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını onadı ve itirazı reddetti. Sürecin devamında dosya nihai karar için Yargıtay'a intikal etti.

YARGITAY KARARI NEDEN BOZDU?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda, kira tespit davalarında asıl olanın toplam kiracılık süresi olduğu vurgulandı. Yenilenen sözleşme ile belirlenen kira bedelinin bölgedeki emsal ve rayiç değerlere uygun olmaması durumunda, son imzanın üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile dava açılabileceği ifade edildi.

Bu hukuki içtihat, uzun süreli kiracısı olan ancak ara dönemlerde sözleşme yenileyen taraflar için önemli bir uygulama detayı barındırıyor. Yargıtay'ın kararına göre, mahkemelerin uzman bilirkişi aracılığıyla yenilemenin yapıldığı 2018 yılındaki kira bedelinin o günkü piyasa koşullarına uygun olup olmadığını incelemesi gerekiyor. Eğer bedel piyasa rayicinin altındaysa, güncel değerlere ve hakkaniyet ilkesine göre yeni bir kira tutarı belirlenecek.