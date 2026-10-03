Cosmopolitan dergisi yazarlarından Alexandria Dale, yayımladığı son seyahat makalesinde Antalya ve özellikle Kemer bölgesini mercek altına aldı. İngiltere'nin yağışlı sonbahar aylarından kaçmak isteyen tatilciler için hazırlanan rehberde, bölge "yeryüzündeki cennet" ifadesiyle okuyuculara sunuldu. Yazıda, kasım ayına kadar 20 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Antalya'yı güneşli bir tatil arayanlar için cazip bir alternatif haline getirdiği aktarıldı.

Makalede, kentin tarihi kökenlerine dair Bergama Kralı II. Attalus'un efsanesine de yer verildi. Kralın adamlarına "yeryüzünde cenneti" bulma emri vermesiyle keşfedilen ve MÖ 2. yüzyılda kurulan bölgenin, bugün de doğal güzellikleriyle bu tanımı hak ettiği vurgulandı. Turkuaz renkli deniz, çam ormanlarıyla kaplı dağlar ve antik kalıntıların eşsiz bir uyum sunduğu ifade edildi.

KEMER VE ÇEVRESİNDEKİ TURİSTİK ROTALAR NELER?

Yazıda, Antalya merkeze yaklaşık bir saat uzaklıktaki Kemer, sakinlik arayan tatilciler için ideal bir durak olarak gösterildi. Dale, Kemer'de konakladığı tesisin imkanlarını detaylandırırken, saat 23.00'ten itibaren sunulan gece atıştırmalıklarının ve açık hava yemek kamyonlarının dikkat çekici olduğunu bildirdi. Ayrıca bölgeyi keşfetmek isteyenler için yerel rehberlik hizmetlerinin önemine dikkat çekilerek, klasik bir turdan ziyade kişiselleştirilmiş deneyimlerin tatili zenginleştirdiği belirtildi.

SONBAHAR TATİLCİLERİ KEMER'DE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Cosmopolitan'ın rehberinde, bölgedeki antik ve doğal alanları ziyaret edecek turistler için çeşitli pratik ipuçları sıralandı. Olympos Teleferiği ile 10-15 dakika süren bir yolculukla 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı zirvesine çıkacakların, yaz ortasında dahi serin havaya karşı yanlarında ceket bulundurmaları tavsiye edildi. Kemer'e 20 dakikalık sürüş mesafesinde bulunan Phaselis Antik Kenti'ni gezecek ziyaretçilere ise rahat yürüyüş ayakkabıları giymeleri ve yanlarına su almaları önerildi.

Yoğun geçen gezi programlarının ardından Kemer Marina'nın dinlendirici atmosferine de değinilen yazıda, liman boyunca yapılacak yürüyüşlerin tatilcilere sakin bir alternatif sunduğu aktarıldı. Çıralı yakınlarındaki Yanartaş'ın ise kayalardan sızan doğal gazlar sayesinde yüzyıllardır yandığı hatırlatılarak, bu alevlerin en iyi akşam karanlığında izlenebildiği ifade edildi.