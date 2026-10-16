Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sel ve su baskınlarının ardından maddi zarara uğrayan vatandaşlar için bir yol haritası yayımladı. Açıklamada, konut, iş yeri veya araçlarda meydana gelen hasarların tazmin sürecinde mağduriyet yaşanmaması için atılması gereken adımlar sıralandı.

Afet sonrası ilk etapta can güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Birlik, ardından mevcut hasarın büyümesini engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiğini bildirdi. Hasar ihbarının vakit kaybedilmeden ilgili sigorta şirketine veya acenteye yapılması büyük önem taşıyor.

HASAR İHBARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bildirim esnasında poliçe numarası, hasar gören adres ve zararın boyutu yetkililerle paylaşılmalı. Sigorta şirketinin yönlendirmelerine harfiyen uyulması istenirken, açılan hasar dosya numarasının mutlaka saklanması gerektiği aktarıldı. Ayrıca, poliçede yer alan ihbar sürelerine riayet edilmesi, ekspertiz ve tazminat işlemlerinin hızlanmasını sağlıyor.

TAZMİNAT SÜRECİNDE KANITLAR NASIL SUNULMALI?

Sağlıklı bir hasar tespiti için, su basan alanların güvenli şartlar altında fotoğraf ve videolarının çekilmesi gerekiyor. Zarar gören beyaz eşya, elektronik cihaz ve mobilyaların görsel olarak belgelenmesi, hasar kapsamının netleşmesine yardımcı oluyor. İş yerlerinde ise zarar gören stok, makine ve demirbaşların marka, model ve tahmini değerlerini içeren bir liste hazırlanması, varsa fatura ve servis kayıtlarının sigorta şirketine eksiksiz sunulması tavsiye ediliyor.